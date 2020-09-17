В каком банке еще можно получить большой кредит. Нашли три варианта

Источник материала: Tut.by

Взять кредит даже на небольшую сумму с каждым днем становится труднее: банки продолжают приостанавливать кредитование. Какие варианты еще остались для тех, кто планирует крупные покупки на сумму от 6 тысяч долларов в эквиваленте под неустойку и поручительство, изучил FINANCE.TUT.BY.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В обзоре рассматривались кредиты наличными или на карту для новых клиентов банка. Кредиты для зарплатных клиентов банка или клиентов определённой категории не включены в обзор. Мы выбирали кредиты на сумму не менее 6 тысяч долларов в эквиваленте или 15,5 тысяч рублей под любое обеспечение: неустойку, поручительство или залог.

Актуальные предложения представлены в таблице.

Банк, кредит Максимальная сумма; ставка (изменение с мая); срок Обеспечение; справка о доходах Банк ВТБ,

Всё серьёзно от 5 до 45 тыс BYN; первые 90 дней — 22,9% (+3 п. п), далее 29,9% (+3 п. п); от 13 до 84 месяцев неустойка, поручительство; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN Банк Дабрабыт,

На Личное в пределах платёжеспособности; 24,99% (+5 п. п); от 6 до 60 месяцев неустойка до 20 тыс BYN и до 50 тыс BYN при сроке до 3 лет, поручительство — от 20 до 50 тыс BYN; поручительство (двое) — от 50 тыс BYN; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN Белинвестбанк,

Личный выбор в пределах платёжеспособности; 24,9% (без изменений); от 6 до 60 месяцев неустойка или поручительство; справка о доходах

Банк, кредит Максимальная сумма; ставка (изменение с мая); срок; обеспечение; справка о доходах Банк ВТБ,

Всё серьёзно от 5 до 45 тыс BYN; первые 90 дней — 22,9% (+3 п. п), далее 29,9% (+3 п. п); от 13 до 84 месяцев; неустойка, поручительство; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN Банк Дабрабыт,

На Личное в пределах платёжеспособности; 24,99% (+5 п. п); от 6 до 60 месяцев; неустойка до 20 тыс BYN и до 50 тыс BYN при сроке до 3 лет, поручительство — от 20 до 50 тыс BYN; поручительство (двое) — от 50 тыс BYN; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN Белинвестбанк,

Личный выбор в пределах платёжеспособности; 24,9% (без изменений); от 6 до 60 месяцев; неустойка или поручительство; справка о доходах

Какие условия по «большим» кредитам

Ставки по кредитам находятся в диапазоне от 22,9% до 29,9%. Напомним, что ставка рефинансирования составляет 7,75%;

По сравнению с майским обзором уровень ставок вырос на 3−5 процентных пункта. При этом кредитов под ставки около РВСР (13,5%) сейчас нет;

Приостановили кредитование Технобанк, Альфа-Банк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, МТБанк, Приорбанк, Цептер Банк. Еще недавно «большие» кредиты были доступны и в этих банках;

Банке ВТБ . А Банк Дабрабыт и Белинвестбанк предоставят кредит на любую сумму в зависимости от платежеспособности клиента; Максимальная сумма кредита — 45 тысяч рублей в. Аи Белинвестбанк предоставят кредит на любую сумму в зависимости от платежеспособности клиента;

Для получения кредита во всех банках могут быть необходимы поручители;

Банке ВТБ и Банке Дабрабыт кредитуют без справки о доходах. На небольшие суммы до 5−10 тысяч рублей вкредитуют без справки о доходах.

Сколько будет стоить кредит на 17 тысяч рублей

Попробуем посчитать, во сколько обойдется кредит в каждом банке на 17 тысяч рублей на 5 лет. Расчеты произведены для клиента 28−30 лет, проживающего в Минске и занятого в сфере услуг. Других кредитов, рассро чек и платежей, а также детей не имеет.

Если оформлять кредит в Банке ВТБ на 60 месяцев, то первый платеж составит 488 рублей, а с третьего месяца будет равен 609 рублям. За весь срок сумма процентов за пользование кредитом будет равна порядка 16 886 рублям. Необходимый доход для получения кредита — не менее 2 тысяч рублей. Обязательное условие — поручительство двух физических лиц.

В Банке Дабрабыт платеж по кредиту составит 634,6 рублей. Ежемесячно платеж будет уменьшаться на 5,9 рубля. Сумма процентов банку за 5 лет пользования кредитом составит 10 800 рублей. Поручительство не требуется.

Чтобы получить кредит в 17 тысяч рублей на 5 лет в Белинвестбанке доход должен быть не менее 3,5 тысяч рублей. Первый платеж будет равен 644 рублям и со временем будет уменьшаться, а переплата за 5 лет — 10 260 рублям. Банку будет необходимо предоставить одного поручителя