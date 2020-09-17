В каком банке еще можно получить большой кредит. Нашли три варианта

Взять кредит даже на небольшую сумму с каждым днем становится труднее: банки продолжают приостанавливать кредитование. Какие варианты еще остались для тех, кто планирует крупные покупки на сумму от 6 тысяч долларов в эквиваленте под неустойку и поручительство, изучил FINANCE.TUT.BY.
В обзоре рассматривались кредиты наличными или на карту для новых клиентов банка. Кредиты для зарплатных клиентов банка или клиентов определённой категории не включены в обзор. Мы выбирали кредиты на сумму не менее 6 тысяч долларов в эквиваленте или 15,5 тысяч рублей под любое обеспечение: неустойку, поручительство или залог.
Актуальные предложения представлены в таблице.
Банк, кредит
Максимальная сумма; ставка (изменение с мая); срок
Обеспечение; справка о доходах
Банк ВТБ,
Всё серьёзно
от 5 до 45 тыс BYN; первые 90 дней — 22,9% (+3 п. п), далее 29,9% (+3 п. п); от 13 до 84 месяцев
неустойка, поручительство; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN
Банк Дабрабыт,
На Личное
в пределах платёжеспособности; 24,99% (+5 п. п); от 6 до 60 месяцев
неустойка до 20 тыс BYN и до 50 тыс BYN при сроке до 3 лет, поручительство — от 20 до 50 тыс BYN; поручительство (двое) — от 50 тыс BYN; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN
Белинвестбанк,
Личный выбор
в пределах платёжеспособности; 24,9% (без изменений); от 6 до 60 месяцев
неустойка или поручительство; справка о доходах
Банк, кредит
Максимальная сумма; ставка (изменение с мая); срок; обеспечение; справка о доходах
Банк ВТБ,
Всё серьёзно
от 5 до 45 тыс BYN; первые 90 дней — 22,9% (+3 п. п), далее 29,9% (+3 п. п); от 13 до 84 месяцев;
неустойка, поручительство; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN
Банк Дабрабыт,
На Личное
в пределах платёжеспособности; 24,99% (+5 п. п); от 6 до 60 месяцев;
неустойка до 20 тыс BYN и до 50 тыс BYN при сроке до 3 лет, поручительство — от 20 до 50 тыс BYN; поручительство (двое) — от 50 тыс BYN; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN
Белинвестбанк,
Личный выбор
в пределах платёжеспособности; 24,9% (без изменений); от 6 до 60 месяцев;
неустойка или поручительство; справка о доходах
Какие условия по «большим» кредитам
Ставки по кредитам находятся в диапазоне от 22,9% до 29,9%. Напомним, что ставка рефинансирования составляет 7,75%;
По сравнению смайским обзоромуровень ставок вырос на 3−5 процентных пункта. При этом кредитов под ставки около РВСР (13,5%) сейчас нет;
Приостановили кредитование Технобанк, Альфа-Банк, БПС-Сбербанк, Белагропромбанк, МТБанк, Приорбанк, Цептер Банк. Еще недавно «большие» кредиты были доступны и в этих банках;
Максимальная сумма кредита — 45 тысяч рублей в Банке ВТБ. А Банк Дабрабыт и Белинвестбанк предоставят кредит на любую сумму в зависимости от платежеспособности клиента;
Для получения кредита во всех банках могут быть необходимы поручители;
Попробуем посчитать, во сколько обойдется кредит в каждом банке на 17 тысяч рублей на 5 лет. Расчеты произведены для клиента 28−30 лет, проживающего в Минске и занятого в сфере услуг. Других кредитов, рассрочек и платежей, а также детей не имеет.
Если оформлять кредит в Банке ВТБ на 60 месяцев, то первый платеж составит 488 рублей, а с третьего месяца будет равен 609 рублям. За весь срок сумма процентов за пользование кредитом будет равна порядка 16 886 рублям. Необходимый доход для получения кредита — не менее 2 тысяч рублей. Обязательное условие — поручительство двух физических лиц.
В Банке Дабрабыт платеж по кредиту составит 634,6 рублей. Ежемесячно платеж будет уменьшаться на 5,9 рубля. Сумма процентов банку за 5 лет пользования кредитом составит 10 800 рублей. Поручительство не требуется.
Чтобы получить кредит в 17 тысяч рублей на 5 лет в Белинвестбанке доход должен быть не менее 3,5 тысяч рублей. Первый платеж будет равен 644 рублям и со временем будет уменьшаться, а переплата за 5 лет — 10 260 рублям. Банку будет необходимо предоставить одного поручителя