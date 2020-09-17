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«Было так больно, что я чуть зубы в порошок не стер». Истории белорусов с болью в спине
Источник материала: Tut.by
По словам медиков, каждый пациент хоть раз в жизни жалуется на боль в спине. Вызвать неприятные симптомы могут как чрезмерные физические нагрузки, так и сидячий образ жизни. Мы пообщались с тремя белорусами, которые уже столкнулись с разными проблемами со спиной, и попросили прокомментировать их истории доктора медицинских наук, доцента, врача-невролога Юлию Рушкевич. О том, почему у нас возникают проблемы со спиной и как это лечится, — в нашем материале.
«Сколиоз вылечить нельзя: если тебе поставили этот диагноз, ты живешь с ним всю жизнь»
HR-менеджеру Анастасии Аристовой в 12 лет диагностировали сколиоз — причем сразу третьей предпоследней степени.
— За несколько месяцев до постановки диагноза я проходила плановый медосмотр, и никаких изменений в позвоночнике не было. А потом заболела гриппом, пришла на прием к своему педиатру, и та при осмотре заметила нехарактерную для меня неровность в области спины. Педиатр отправила меня к хирургу. Он, в свою очередь, — на снимок, который показал, что позвоночник искривлен примерно на 30 градусов.
Врач предположил, что спровоцировать столь активно прогрессирующий сколиоз мог грипп, и отправил меня на обследование, чтобы исключить другие варианты. Никаких травм, дегенеративных изменений не нашли.
Тогда же в больнице выяснилось, что ситуация хуже, чем была на момент первого визита к хирургу, хотя прошло всего три недели. Изначально предполагалось, что для меня изготовят специальный полужесткий корсет, который поможет остановить развитие заболевания и выпрямить позвоночник. Однако новые снимки показали: этот вариант лечения уже не актуален.
На момент поступления искривление достигло 39 градусов. Спустя еще две недели, к моменту выписки, — 42. У меня были боли в спине, и я боялась, что позвоночник сдавит внутренние органы. Поэтому меня направили в Минск, к лучшему детскому травматологу-ортопеду — Дмитрию Тесакову, и к нему я попала уже с 46 градусами.
Врач назначил ношение корсета по типу Шено — очень жесткого корректирующего приспособления из пластика, которое изготавливается индивидуально под пациента. Носить его нужно было как минимум 20 (а лучше — больше) часов в сутки. В таком корсете, строго соблюдая режим ношения, я провела семь лет. Благодаря этому удалось уменьшить угол искривления с 46 градусов до 15. Лечение было не из приятных: пластик постоянно давил, натирал кожу. Однако я нашла для себя мотивацию. Когда я впервые попала в больницу со сколиозом, встретила там девочку, которая по каким-то причинам не согласилась носить корсет. Ее позвоночник на тот момент был искривлен уже на 60 градусов, ей было больно ходить, она не могла спать на животе… Я понимала: нужно согласиться на лечение, чтобы со мной такого не случилось. Еще я ужасно боялась операции и поэтому решила приложить все усилия, чтобы не лечь под нож хирурга.
Сейчас мне 29 лет, последние десять я живу без корсета. За это время позвоночник все же отклонился — еще на 12 градусов, но это естественный процесс. Сколиоз вылечить нельзя: если тебе поставили этот диагноз, ты живешь с ним всю жизнь. Однако есть возможность не допустить ухудшения — держать мышцы в тонусе благодаря физической активности, расслаблять их, когда это нужно, постоянно контролировать свое состояние. Я, например, регулярно занимаюсь лечебной физкультурой, хожу на массаж, физиопроцедуры, использую массажеры и акупунктурные коврики, раз в год прохожу обследование. И именно благодаря этому у меня есть возможность чувствовать себя комфортно и жить без операционного вмешательства.
«До поликлиники идти десять минут, а я шел час»
Сергей Белевич — спортсмен-любитель. Он занимается пауэрлифтингом и признается, что именно любовь к значительным нагрузкам стала причиной проблем со спиной.
— Впервые спина дала о себе знать десять лет назад. Я тренировался, на энтузиазме решил взять вес, который не был запланирован, и получил «прострел» в области поясницы. К врачу я решил не обращаться. Для спортсменов боль в спине не редкость. К тому же, спустя пару недель неприятные ощущения ушли.
Потом на тренировках я был аккуратен. Но когда через год вновь начал выходить на свой вес, почувствовал дискомфорт и понял, что на самом деле ничего никуда не ушло. В поликлинику все равно не стал обращаться, просто сократил список допустимых упражнений.
Но три года назад ночью я проснулся от невыносимой боли. Я даже не понял, что произошло. До этого я днем был на тренировке, и все было нормально. А тут, простите за подробности, не смог даже до туалета дойти. Утром мне сделали укол обезболивающего, но он не помог. Поэтому я поехал в ближайший медцентр на МРТ.
Томография показала, что в пояснично-крестцовом отделе позвоночника есть две грыжи — каждая примерно по 5 мм в диаметре. С таким заключением я отправился к неврологу и чудом выдержал этот прием. Доктор пыталась меня осмотреть — уложить на кушетку, согнуть колени, в общем, все элементы общей диагностики. А мне было так больно, что я чуть зубы в порошок не стер. Не знаю, почему результатов МРТ было недостаточно.
По словам врача, оперативное вмешательство в этом случае не требовалось. Мне назначили консервативное лечение — несколько препаратов в форме инъекций, поэтому на протяжении двух недель я продолжал ходить в поликлинику. И это был настоящий квест. До поликлиники идти десять минут, а я шел час. Меня даже старички обгоняли!
Спустя несколько недель боль начала сходить на нет, и теперь практически не беспокоит. Я вернулся к тренировкам, но менее интенсивным, чем раньше. Из соревновательных упражнений в моем арсенале остался лишь жим лежа. Никаких приседаний, становую тягу тоже не выполняю. Занимаюсь общефизической подготовкой, да и то в легкой форме. Я пытался опять работать с весом, но даже на небольшой нагрузке в 50 кг мне вновь «прострелило» спину. Организм безответственного отношения к себе не прощает.
Также я стараюсь заниматься специальной гимнастикой, которая подходит для тех, у кого есть грыжи. Мне нравятся
Тем, кого беспокоят боли в спине, рекомендую вести активный образ жизни, заниматься спортом. Но не забывайте, что на старте лучше заниматься с тренером, который покажет, как это делать правильно и как избежать травм.
«Во время осмотра выяснилось, что болит вовсе не сердце»
Журналист Анастасия Величко рассказывает, что проблемы со спиной у нее возникли еще в детстве. Сначала врачи ограничивались формулировкой «искривление позвоночника». В подростковом возрасте диагноз уточнили — сколиоз первой степени.
— Мне назначали стандартную терапию — массаж, ЛФК, мягкий корсет. Но рекомендации врачей я выполняла не слишком охотно: в то время меня вообще ничего не беспокоило.
Боль в спине появилась и стала регулярной уже в студенчестве: я много времени проводила за компьютером, часто ездила в родной город на поезде с не очень комфортными местами для сидения. После нескольких часов, проведенных сидя за рабочим столом или в дороге, возникали ноющие боли вдоль позвоночника и в шейно-воротниковой зоне. К врачу я решила не обращаться: посчитала, что ничего странного в этих симптомах нет. Позвоночник искривлен, и, если я долгое время провожу в вынужденной позе, спина не может не заболеть. Кроме того, эту боль было несложно купировать: достаточно было подложить под спину ортопедическую подушку или просто полежать на твердой поверхности 10−15 минут.
Через несколько лет нанести визит к специалисту все-таки пришлось. Правда, обратилась я не к неврологу, а к кардиологу: мне показалось, что боль локализована в области сердца. А во время осмотра выяснилось, что болит вовсе не сердце, а спина: врач задала несколько вопросов о моем образе жизни, выяснила, что у меня сидячая работа, и пропальпировала меня вдоль позвоночника. Так нашлась точка, с которой все началось. Мне поставили диагноз — миофасциальный болевой синдром, назначили лечение — обезболивающую мазь. Этого оказалось достаточно.
Но спустя полгода случился рецидив, и я опять не поняла, что дело в спине: казалось, что болит кишечник. Обратилась к гастроэнтерологу, прошла массу обследований: УЗИ, анализы, тест на хеликобактер. Результаты ничего не показали. Тогда я сказала врачу, что у меня уже была похожая ситуация — и она решила прощупать мои мышцы. Результат — все тот же миофасциальный болевой синдром.
После того, как причина боли была найдена, проблема быстро сошла на нет: помогло местное лечение. Теперь если где-то что-то болит, я первым делом надавливаю на триггерные точки, пытаясь понять, не идет ли эта боль от спины. Раз в год я посещаю невролога и прохожу курс массажа.
Тем, кого беспокоят боли в спине, рекомендую не тянуть с визитом к врачу. Если бы я более внимательно следила за своим здоровьем и не воспринимала боль как что-то естественное, думаю, таких ситуаций удалось бы избежать.
Невролог: «От болей в спине не застрахован никто»
Мы поговорили с Юлией Николаевной о том, с какими жалобами к ней чаще всего приходят пациенты и что можно сделать, чтобы этих проблем не возникало.
— Одна из самых частых жалоб — это, пожалуй, дорсопатия — боль в спине. Каждый пациент хоть раз в жизни сталкивается с ней независимо от возраста. По данным научных исследований установлено, что затраты на лечение болей в спине даже выше, чем затраты на лечение онкологических заболеваний.
В 85−90% случаев боли в спине носят неспецифический характер и связаны с мышечными перегрузками, некорректными позами или выполнением травматичного «неподготовленного» движения, переохлаждением. Такие боли, как правило, проходят самостоятельно в течение 1−3 месяцев, хотя при сохранении травмирующих факторов боль в спине может хронизироваться и рецидивировать, что влияет на качество жизни.
Оставшиеся 10−15% случаев приходятся на специфические причины: радикулит, стенозы позвоночного канала, заболевания внутренних органов, онкологию и другие болезни. Важно, чтобы такие пациенты как можно скорее попали к врачу.
— С чем связана такая распространенность проблемы?
— Причин много. Это и наш образ жизни со сниженной двигательной активностью (особенно в период пандемии), и экологические факторы, и постоянное состояние стресса.
Также среди факторов риска: возраст (спина чаще болит у людей старше 30 лет), пол (по статистике, женщины сталкиваются с этой проблемой чаще мужчин), лишний вес, курение.
Кроме того, доказано, что на боль в спине может влиять и психологическое состояние пациента. Ведь боль — чувство субъективное, и его наполнение во многом зависит от нашего настроения: негативные эмоции, депрессия, чувство неудовлетворенности могут усилить болевые ощущения.
— Какое лечение рекомендуется тем, у кого есть боли в спине?
— Это может быть лекарственная терапия и мануальная терапия, ЛФК и другие немедикаментозные методы. В дальнейшем, когда острые симптомы сняты, врач может порекомендовать хондропротекторы, витамины группы В (они обладают доказанным противоболевым эффектом), витаминные биодобавки.
И, конечно, очень важна здесь коррекция образа жизни: формирование правильных поз и движений, контроль веса, использование ортопедических подушек и матрасов, стульев с формированием правильного поясничного изгиба, корректоров осанки, других современных приспособлений, физическая активность.
— Какие ошибки чаще всего допускают пациенты в процессе лечения?
— Одна из самых частых ошибок — самолечение. И речь не о первой помощи при острой боли, а о ситуациях, когда человек испытывает боль постоянно — и постоянно пытается заглушить ее таблетками. Чаще всего — нестероидными противовоспалительными препаратами, которые при постоянном приеме могут вызвать ряд побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Это усложнит задачу врачу, если такой пациент к нему все же придет: теперь сложно будет найти препарат, который не спровоцирует ухудшение ситуации.
Еще бывают пациенты, которые принимают то, что посоветовал сосед. Так делать нельзя: у каждого из нас свои особенности и заболевания в анамнезе, поэтому лечение должно назначаться специалистом и строго индивидуально.
И, конечно, самая главная ошибка — не соблюдать рекомендации врача по профилактике рецидива или хронизации боли. Многие пациенты считают, что нужно соблюдать лишь ту часть рекомендаций, что касается медикаментов. Но большинство болей в спине обусловлено неправильным образом жизни, поэтому современное лечение заключается не только в приеме препаратов, но и в определенных усилиях со стороны пациента. К сожалению, не все готовы их прилагать.
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Белорусы, столкнувшиеся с разными проблемами со спиной, поделились своими историями.
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