«Было так больно, что я чуть зубы в порошок не стер». Истории белорусов с болью в спине

Источник материала: Tut.by

По словам медиков, каждый пациент хоть раз в жизни жалуется на боль в спине. Вызвать неприятные симптомы могут как чрезмерные физические нагрузки, так и сидячий образ жизни. Мы пообщались с тремя белорусами, которые уже столкнулись с разными проблемами со спиной, и попросили прокомментировать их истории доктора медицинских наук, доцента, врача-невролога Юлию Рушкевич. О том, почему у нас возникают проблемы со спиной и как это лечится, — в нашем материале.

«Сколиоз вылечить нельзя: если тебе поставили этот диагноз, ты живешь с ним всю жизнь»

HR-менеджеру Анастасии Аристовой в 12 лет диагностировали сколиоз — причем сразу третьей предпоследней степени.

— За несколько месяцев до постановки диагноза я проходила плановый медосмотр, и никаких изменений в позвоночнике не было. А потом заболела гриппом, пришла на прием к своему педиатру, и та при осмотре заметила нехарактерную для меня неровность в области спины. Педиатр отправила меня к хирургу. Он, в свою очередь, — на снимок, который показал, что позвоночник искривлен примерно на 30 градусов.



Анастасия Аристова

Врач предположил, что спровоцировать столь активно прогрессирующий сколиоз мог грипп, и отправил меня на обследование, чтобы исключить другие варианты. Никаких травм, дегенеративных изменений не нашли.

Тогда же в больнице выяснилось, что ситуация хуже, чем была на момент первого визита к хирургу, хотя прошло всего три недели. Изначально предполагалось, что для меня изготовят специальный полужесткий корсет, который поможет остановить развитие заболевания и выпрямить позвоночник. Однако новые снимки показали: этот вариант лечения уже не актуален.

На момент поступления искривление достигло 39 градусов. Спустя еще две недели, к моменту выписки, — 42. У меня были боли в спине, и я боялась, что позвоночник сдавит внутренние органы. Поэтому меня направили в Минск, к лучшему детскому травматологу-ортопеду — Дмитрию Тесакову, и к нему я попала уже с 46 градусами.

Врач назначил ношение корсета по типу Шено — очень жесткого корректирующего приспособления из пластика, которое изготавливается индивидуально под пациента. Носить его нужно было как минимум 20 (а лучше — больше) часов в сутки. В таком корсете, строго соблюдая режим ношения, я провела семь лет. Благодаря этому удалось уменьшить угол искривления с 46 градусов до 15. Лечение было не из приятных: пластик постоянно давил, натирал кожу. Однако я нашла для себя мотивацию. Когда я впервые попала в больницу со сколиозом, встретила там девочку, которая по каким-то причинам не согласилась носить корсет. Ее позвоночник на тот момент был искривлен уже на 60 градусов, ей было больно ходить, она не могла спать на животе… Я понимала: нужно согласиться на лечение, чтобы со мной такого не случилось. Еще я ужасно боялась операции и поэтому решила приложить все усилия, чтобы не лечь под нож хирурга.





Сейчас мне 29 лет, последние десять я живу без корсета. За это время позвоночник все же отклонился — еще на 12 градусов, но это естественный процесс. Сколиоз вылечить нельзя: если тебе поставили этот диагноз, ты живешь с ним всю жизнь. Однако есть возможность не допустить ухудшения — держать мышцы в тонусе благодаря физической активности, расслаблять их, когда это нужно, постоянно контролировать свое состояние. Я, например, регулярно занимаюсь лечебной физкультурой, хожу на массаж, физиопроцедуры, использую массажеры и акупунктурные коврики, раз в год прохожу обследование. И именно благодаря этому у меня есть возможность чувствовать себя комфортно и жить без операционного вмешательства.

Комментарий врача: — Грипп — серьезная вирусная инфекция. Она оказывает системное токсическое влияние на организм и нередко дает осложнения со стороны легких, сердца, почек, нервной системы. Вероятнее всего, у Анастасии развитие сколиоза появилось в период начавшегося полового созревания (это самое распространенное время), а постгриппозные осложнения могли спровоцировать его прогрессирование. Для того, чтобы нормально себя чувствовать и вести активный образ жизни, ей нужно уделять внимание здоровью спины: следить за собственным весом, поскольку лишние килограммы могут спровоцировать ухудшение ситуации, не находиться долго в статичных позах (например, в сидячем положении), правильно двигаться, избегать травм спины и некорректных нагрузок (не поднимать тяжести на прямых ногах и с прямой спиной). Кроме того, стоит обратиться за консультацией к врачу-ЛФК, который подберет необходимые упражнения. При хорошей переносимости нагрузок и отсутствии боли можно пробовать стретчинг, йогу (без жестких скручиваний), пилатес, плавание. Важно, чтобы эти нагрузки были подобраны индивидуально, поскольку у каждого из нас своя конституция и выраженность мышечного корсета, и то, что подходит вашим друзьям, не обязательно подойдет вам.

«До поликлиники идти десять минут, а я шел час»

Сергей Белевич — спортсмен-любитель. Он занимается пауэрлифтингом и признается, что именно любовь к значительным нагрузкам стала причиной проблем со спиной.

— Впервые спина дала о себе знать десять лет назад. Я тренировался, на энтузиазме решил взять вес, который не был запланирован, и получил «прострел» в области поясницы. К врачу я решил не обращаться. Для спортсменов боль в спине не редкость. К тому же, спустя пару недель неприятные ощущения ушли.



Сергей Белевич

Потом на тренировках я был аккуратен. Но когда через год вновь начал выходить на свой вес, почувствовал дискомфорт и понял, что на самом деле ничего никуда не ушло. В поликлинику все равно не стал обращаться, просто сократил список допустимых упражнений.

Но три года назад ночью я проснулся от невыносимой боли. Я даже не понял, что произошло. До этого я днем был на тренировке, и все было нормально. А тут, простите за подробности, не смог даже до туалета дойти. Утром мне сделали укол обезболивающего, но он не помог. Поэтому я поехал в ближайший медцентр на МРТ.

Томография показала, что в пояснично-крестцовом отделе позвоночника есть две грыжи — каждая примерно по 5 мм в диаметре. С таким заключением я отправился к неврологу и чудом выдержал этот прием. Доктор пыталась меня осмотреть — уложить на кушетку, согнуть колени, в общем, все элементы общей диагностики. А мне было так больно, что я чуть зубы в порошок не стер. Не знаю, почему результатов МРТ было недостаточно.

По словам врача, оперативное вмешательство в этом случае не требовалось. Мне назначили консервативное лечение — несколько препаратов в форме инъекций, поэтому на протяжении двух недель я продолжал ходить в поликлинику. И это был настоящий квест. До поликлиники идти десять минут, а я шел час. Меня даже старички обгоняли!





Спустя несколько недель боль начала сходить на нет, и теперь практически не беспокоит. Я вернулся к тренировкам, но менее интенсивным, чем раньше. Из соревновательных упражнений в моем арсенале остался лишь жим лежа. Никаких приседаний, становую тягу тоже не выполняю. Занимаюсь общефизической подготовкой, да и то в легкой форме. Я пытался опять работать с весом, но даже на небольшой нагрузке в 50 кг мне вновь «прострелило» спину. Организм безответственного отношения к себе не прощает.

Также я стараюсь заниматься специальной гимнастикой, которая подходит для тех, у кого есть грыжи. Мне нравятся упражнения от олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Андрея Арямнова. Особенно обратная планка. Распространенная проблема спортсменов — у них очень развиты большие мышцы, так называемые разгибатели спины, которые в итоге забирают на себя всю нагрузку по поддержанию мышечного корсета. Но ведь есть еще много мелких мышц между позвонками, и они атрофируются, потому что не задействованы. Так вот, обратная планка включает их в работу.

Тем, кого беспокоят боли в спине, рекомендую вести активный образ жизни, заниматься спортом. Но не забывайте, что на старте лучше заниматься с тренером, который покажет, как это делать правильно и как избежать травм.

Комментарий врача: — Последние научные исследования доказывают, что вероятность выявления бессимптомной грыжи к 50 годам увеличивается до 60%. Бывает так, что у пациентов с грыжей большого размера нет никакой симптоматики. А бывает, что у человека с маленькой грыжей — выраженный болевой синдром. Если есть симптомы, назначается терапия. В противном случае активное лечение, как правило, не требуется. Что касается истории Сергея, это вполне ожидаемая ситуация для тех, кто регулярно занимается со значительными осевыми нагрузками. Мышечное перенапряжение, некорректные нагрузки становятся причиной микротравм межпозвоночных дисков, развития и прогрессирования различных дегенеративных изменений позвоночника, на которые организм реагирует развитием асептического воспаления и болью. Конечно, острую боль нужно купировать — местными или же системными противовоспалительными препаратами по назначению врача. Однако подход должен быть комплексным: никаких экстремальных нагрузок, физическая активность — только после консультации со специалистом. Также показаны курсы мануальной терапии.

«Во время осмотра выяснилось, что болит вовсе не сердце»

Журналист Анастасия Величко рассказывает, что проблемы со спиной у нее возникли еще в детстве. Сначала врачи ограничивались формулировкой «искривление позвоночника». В подростковом возрасте диагноз уточнили — сколиоз первой степени.

— Мне назначали стандартную терапию — массаж, ЛФК, мягкий корсет. Но рекомендации врачей я выполняла не слишком охотно: в то время меня вообще ничего не беспокоило.



Анастасия Величко

Боль в спине появилась и стала регулярной уже в студенчестве: я много времени проводила за компьютером, часто ездила в родной город на поезде с не очень комфортными местами для сидения. После нескольких часов, проведенных сидя за рабочим столом или в дороге, возникали ноющие боли вдоль позвоночника и в шейно-воротниковой зоне. К врачу я решила не обращаться: посчитала, что ничего странного в этих симптомах нет. Позвоночник искривлен, и, если я долгое время провожу в вынужденной позе, спина не может не заболеть. Кроме того, эту боль было несложно купировать: достаточно было подложить под спину ортопедическую подушку или просто полежать на твердой поверхности 10−15 минут.

Через несколько лет нанести визит к специалисту все-таки пришлось. Правда, обратилась я не к неврологу, а к кардиологу: мне показалось, что боль локализована в области сердца. А во время осмотра выяснилось, что болит вовсе не сердце, а спина: врач задала несколько вопросов о моем образе жизни, выяснила, что у меня сидячая работа, и пропальпировала меня вдоль позвоночника. Так нашлась точка, с которой все началось. Мне поставили диагноз — миофасциальный болевой синдром, назначили лечение — обезболивающую мазь. Этого оказалось достаточно.





Но спустя полгода случился рецидив, и я опять не поняла, что дело в спине: казалось, что болит кишечник. Обратилась к гастроэнтерологу, прошла массу обследований: УЗИ, анализы, тест на хеликобактер. Результаты ничего не показали. Тогда я сказала врачу, что у меня уже была похожая ситуация — и она решила прощупать мои мышцы. Результат — все тот же миофасциальный болевой синдром.

После того, как причина боли была найдена, проблема быстро сошла на нет: помогло местное лечение. Теперь если где-то что-то болит, я первым делом надавливаю на триггерные точки, пытаясь понять, не идет ли эта боль от спины. Раз в год я посещаю невролога и прохожу курс массажа.

Тем, кого беспокоят боли в спине, рекомендую не тянуть с визитом к врачу. Если бы я более внимательно следила за своим здоровьем и не воспринимала боль как что-то естественное, думаю, таких ситуаций удалось бы избежать.

Комментарий врача: — Миофасциальный болевой синдром — распространенная проблема. Это хроническое состояние, в основе которого — гипертонус мышц. При пальпации обнаруживается мышечное уплотнение, которое обладает разной степенью болезненности с наличием триггерных точек. К возникновению МФБС могут привести нарушения осанки, вынужденная поза при работе, выполнение профессиональных стереотипных движений (например, малярные, штукатурные работы), длительная физическая нагрузка нетренированных мышц или травматическое повреждение мышц. Пациенты, страдающие от МФБС, попадают к врачам разных специальностей, и, к сожалению, не всегда удается сразу установить, в чем причина проблемы. Очень важно, чтобы врач (вне зависимости от его специальности) провел детальный осмотр и помог найти первоисточник боли — триггерные точки. Таким пациентам показана физическая нагрузка с постизометрической релаксацией напряженных мышц (растяжением), а при выраженных болях — и более активное медикаментозное лечение.

Невролог: «От болей в спине не застрахован никто»

Мы поговорили с Юлией Николаевной о том, с какими жалобами к ней чаще всего приходят пациенты и что можно сделать, чтобы этих проблем не возникало.

— Одна из самых частых жалоб — это, пожалуй, дорсопатия — боль в спине. Каждый пациент хоть раз в жизни сталкивается с ней независимо от возраста. По данным научных исследований установлено, что затраты на лечение болей в спине даже выше, чем затраты на лечение онкологических заболеваний.



Юлия Рушкевич

В 85−90% случаев боли в спине носят неспецифический характер и связаны с мышечными перегрузками, некорректными позами или выполнением травматичного «неподготовленного» движения, переохлаждением. Такие боли, как правило, проходят самостоятельно в течение 1−3 месяцев, хотя при сохранении травмирующих факторов боль в спине может хронизироваться и рецидивировать, что влияет на качество жизни.

Оставшиеся 10−15% случаев приходятся на специфические причины: радикулит, стенозы позвоночного канала, заболевания внутренних органов, онкологию и другие болезни. Важно, чтобы такие пациенты как можно скорее попали к врачу.

— С чем связана такая распространенность проблемы?

— Причин много. Это и наш образ жизни со сниженной двигательной активностью (особенно в период пандемии), и экологические факторы, и постоянное состояние стресса.

Также среди факторов риска: возраст (спина чаще болит у людей старше 30 лет), пол (по статистике, женщины сталкиваются с этой проблемой чаще мужчин), лишний вес, курение.

Кроме того, доказано, что на боль в спине может влиять и психологическое состояние пациента. Ведь боль — чувство субъективное, и его наполнение во многом зависит от нашего настроения: негативные эмоции, депрессия, чувство неудовлетворенности могут усилить болевые ощущения.





— Какое лечение рекомендуется тем, у кого есть боли в спине?

— Это может быть лекарственная терапия и мануальная терапия, ЛФК и другие немедикаментозные методы. В дальнейшем, когда острые симптомы сняты, врач может порекомендовать хондропротекторы, витамины группы В (они обладают доказанным противоболевым эффектом), витаминные биодобавки.

И, конечно, очень важна здесь коррекция образа жизни: формирование правильных поз и движений, контроль веса, использование ортопедических подушек и матрасов, стульев с формированием правильного поясничного изгиба, корректоров осанки, других современных приспособлений, физическая активность.





— Какие ошибки чаще всего допускают пациенты в процессе лечения?

— Одна из самых частых ошибок — самолечение. И речь не о первой помощи при острой боли, а о ситуациях, когда человек испытывает боль постоянно — и постоянно пытается заглушить ее таблетками. Чаще всего — нестероидными противовоспалительными препаратами, которые при постоянном приеме могут вызвать ряд побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Это усложнит задачу врачу, если такой пациент к нему все же придет: теперь сложно будет найти препарат, который не спровоцирует ухудшение ситуации.

Еще бывают пациенты, которые принимают то, что посоветовал сосед. Так делать нельзя: у каждого из нас свои особенности и заболевания в анамнезе, поэтому лечение должно назначаться специалистом и строго индивидуально.

И, конечно, самая главная ошибка — не соблюдать рекомендации врача по профилактике рецидива или хронизации боли. Многие пациенты считают, что нужно соблюдать лишь ту часть рекомендаций, что касается медикаментов. Но большинство болей в спине обусловлено неправильным образом жизни, поэтому современное лечение заключается не только в приеме препаратов, но и в определенных усилиях со стороны пациента. К сожалению, не все готовы их прилагать.