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Как сделать раствор для стяжки? А нанести «короед»? Тест: какой из вас строитель

17.09.2020 09:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если вы строите свой дом, то погрузиться в тему не помешает. Даже если весь процесс курирует команда профессионалов, а вы ничего сложнее замка из песка никогда не возводили. В строительстве есть масса нюансов и лайфхаков. Вместе с «Керамин» мы придумали тест, который поможет проверить, насколько хорошо вы в них разбираетесь.

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Хорошо там, где наш кирпич! Лицевой керамический кирпич «Керамин» — долговечный, экологичный, устойчивый к перепадам температур, имеет однородный цвет по всему объему кирпича. От 0,48 BYN за штуку! Осуществляем доставку по Минску и Беларуси.

Партнер проекта:


Хорошо там, где наш кирпич! Лицевой керамический кирпич «Керамин» — долговечный, экологичный, устойчивый к перепадам температур, имеет однородный цвет по всему объему кирпича. От 0,48 BYN за штуку! Осуществляем доставку по Минску и Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Даже если строительные работы вы доверяете профессионалам, ориентироваться в деталях и тонкостях процесса не помешает. Пройдите тест и узнайте, насколько вы...
 
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