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Как сделать раствор для стяжки? А нанести «короед»? Тест: какой из вас строитель
Источник материала: Tut.by
Если вы строите свой дом, то погрузиться в тему не помешает. Даже если весь процесс курирует команда профессионалов, а вы ничего сложнее замка из песка никогда не возводили. В строительстве есть масса нюансов и лайфхаков. Вместе с
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Даже если строительные работы вы доверяете профессионалам, ориентироваться в деталях и тонкостях процесса не помешает. Пройдите тест и узнайте, насколько вы...
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