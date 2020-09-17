Как сделать раствор для стяжки? А нанести «короед»? Тест: какой из вас строитель

Источник материала: Tut.by

Если вы строите свой дом, то погрузиться в тему не помешает. Даже если весь процесс курирует команда профессионалов, а вы ничего сложнее замка из песка никогда не возводили. В строительстве есть масса нюансов и лайфхаков. Вместе с «Керамин» мы придумали тест, который поможет проверить, насколько хорошо вы в них разбираетесь.

Партнер проекта:

Хорошо там, где наш кирпич! Лицевой керамический кирпич «Керамин» — долговечный, экологичный, устойчивый к перепадам температур, имеет однородный цвет по всему объему кирпича. От 0,48 BYN за штуку! Осуществляем доставку по Минску и Беларуси.

Партнер проекта:

Хорошо там, где наш кирпич! Лицевой керамический кирпич «Керамин» — долговечный, экологичный, устойчивый к перепадам температур, имеет однородный цвет по всему объему кирпича. От 0,48 BYN за штуку! Осуществляем доставку по Минску и Беларуси.