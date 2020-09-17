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Цена от $399 и новые игры: Sony рассказала подробности о PlayStation 5
Источник материала: Onliner
Sony
Также Sony анонсировала несколько игр для PlayStation 5: новый проект во вселенной God of War, Devil May Cry 5 Special Edition, Final Fantasy XVI, Five Nights at Freddy’s Security Breach и Hogwarts Legacy. Компания назвала линейку продуктов на PS5 «лучшей в истории PlayStation». Игры от внутренних студий Sony (к ним относятся компании-разработчики The Last of Us, Gran Turismo, God of War, Spider-Man) будут стоить $49,99—69,99.
Приятный момент — на PlayStation 4 появятся игры, изначально заявленные для PS5. Среди них — Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West и Sackboy A Big Adventure. При желании эти купленные игры можно будет запустить и на PS5: достаточно скачать бесплатное обновление.
Подписчики PlayStation Plus получат доступ к PS Plus Collection. Пользователи смогут скачать популярные игры для PS4 на свою новую систему: Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Persona 5. При этом подробностей об обратной совместимости и списке поддерживаемых игр с прошлой консоли нет.
Вместе со стартом PlayStation 5 в продаже появятся следующие аксессуары:
500 ГБ, разрешение игр - Full HD (1080p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
1 ТБ, разрешение игр - QHD (1440p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
Скоро в продаже
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