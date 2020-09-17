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Цена от $399 и новые игры: Sony рассказала подробности о PlayStation 5

17.09.2020 09:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Sony определилась с ценами на PlayStation 5. Консоль в версии Digital Edition, без Blu-Ray-привода оценена в $399. Модель с дисководом Blu-Ray будет стоить на $100 дороже. Продажи в странах первой волны (США, Япония, Мексика, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея) начнутся уже 12 ноября, а 19-го числа консоль появится в остальных регионах.

Также Sony анонсировала несколько игр для PlayStation 5: новый проект во вселенной God of War, Devil May Cry 5 Special Edition, Final Fantasy XVI, Five Nights at Freddy’s Security Breach и Hogwarts Legacy. Компания назвала линейку продуктов на PS5 «лучшей в истории PlayStation». Игры от внутренних студий Sony (к ним относятся компании-разработчики The Last of Us, Gran Turismo, God of War, Spider-Man) будут стоить $49,99—69,99.

Приятный момент — на PlayStation 4 появятся игры, изначально заявленные для PS5. Среди них — Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West и Sackboy A Big Adventure. При желании эти купленные игры можно будет запустить и на PS5: достаточно скачать бесплатное обновление.

Подписчики PlayStation Plus получат доступ к PS Plus Collection. Пользователи смогут скачать популярные игры для PS4 на свою новую систему: Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Persona 5. При этом подробностей об обратной совместимости и списке поддерживаемых игр с прошлой консоли нет.

Вместе со стартом PlayStation 5 в продаже появятся следующие аксессуары:

  • джойстик DualSense ($69,99);
  • наушники PULSE 3D ($99,99);
  • камера с разрешением 1080р ($59,99);
  • пульт для более удобной работы с мультимедиа ($29,99);
  • зарядная станция для DualSense ($29,99).
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Sony определилась с ценами на PlayStation 5. Консоль в версии Digital Edition, без Blu-Ray-привода оценена в $399. Модель с дисководом Blu-Ray будет стоить на $100 дороже. Продажи в странах...
 
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