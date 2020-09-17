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«Вспомните закон и присягу». Белорусские адвокаты высказались о ситуации в стране (видео)

17.09.2020 09:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусские адвокаты тоже не смогли молчать. Они записали видеообращение, в котором выразили отношение к происходящему в стране. Коротко перечислили, с какими нарушениями и трудностями сталкиваются в последнее время. По сути, дают понять, что, когда в обществе не работает закон, отказывают и другие механизмы.

«Мы столкнулись с грубым нарушением закона», — говорят представители профессии, отмечая, что работают, не скрывая лица.

Вот короткий перечень претензий к нынешнему правосудию:

  • не позволяют встретиться с задержанными;
  • не уведомляют о времени и месте рассмотрения дел;
  • не дают фотографировать материалы дела;
  • не обращают внимания на грубые ошибки;
  • опрашивают людей в масках;
  • граждан содержат в тяжелых условиях, бьют, угрожают.

«Предлагаем вспомнить про закон и присягу, которую давал каждый», — призывают участники видео.

 
 
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Белорусские адвокаты тоже не смогли молчать. Они записали видеообращение, в котором выразили отношение к происходящему в стране. Коротко перечислили, с какими...
 
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