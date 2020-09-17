«Вспомните закон и присягу». Белорусские адвокаты высказались о ситуации в стране (видео)

Источник материала: Onliner

Белорусские адвокаты тоже не смогли молчать. Они записали видеообращение, в котором выразили отношение к происходящему в стране. Коротко перечислили, с какими нарушениями и трудностями сталкиваются в последнее время. По сути, дают понять, что, когда в обществе не работает закон, отказывают и другие механизмы.

«Мы столкнулись с грубым нарушением закона», — говорят представители профессии, отмечая, что работают, не скрывая лица.

Вот короткий перечень претензий к нынешнему правосудию:

не позволяют встретиться с задержанными;

не уведомляют о времени и месте рассмотрения дел;

не дают фотографировать материалы дела;

не обращают внимания на грубые ошибки;

опрашивают людей в масках;

граждан содержат в тяжелых условиях, бьют, угрожают.

«Предлагаем вспомнить про закон и присягу, которую давал каждый», — призывают участники видео.