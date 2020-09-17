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«Вспомните закон и присягу». Белорусские адвокаты высказались о ситуации в стране (видео)
Источник материала: Onliner
Белорусские адвокаты тоже не смогли молчать. Они записали видеообращение, в котором выразили отношение к происходящему в стране. Коротко перечислили, с какими нарушениями и трудностями сталкиваются в последнее время. По сути, дают понять, что, когда в обществе не работает закон, отказывают и другие механизмы.
«Мы столкнулись с грубым нарушением закона», — говорят представители профессии, отмечая, что работают, не скрывая лица.
Вот короткий перечень претензий к нынешнему правосудию:
«Предлагаем вспомнить про закон и присягу, которую давал каждый», — призывают участники видео.
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Белорусские адвокаты тоже не смогли молчать. Они записали видеообращение, в котором выразили отношение к происходящему в стране. Коротко перечислили, с какими...
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