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Температурные рекорды дня побиты во многих городах Беларуси

17.09.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен - Sputnik. Температурные рекорды дня были побиты 16 сентября в 24 населенных пунктах по всей Беларуси. Об этом свидетельствуют данные карты максимальной температуры воздуха и архивные данные погодного ресурса Meteoinfo.by. 

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Минувшая среда стала одним из самых теплых дней в сентябре этого года. В результате температурные максимумы обновлены сразу в нескольких городах Беларуси. В Минске пал рекорд дня 72-летней давности: температура поднялась до +26,2°C, что на 1,2°C больше, чем было в 1948 году.

Кроме того, экстремумы обновились в Лельчицах (+28,9°C против +28°C), в Пинске (+28,2°C против +27,8°C), в Барановичах (+27,1°C против +26,5°C), в Бобруйске (+26,7°C против 25,1°C). Также новые рекорды зафиксированы в Ганцевичах (+27,5°C против +24,4°C), в Столбцах (+27,1°C против +24,5°C), в Нарочи (+25,8°C против 22,2°C) и других городах в разных областях республики.

При этом уже в четверг погода кардинально изменилась: на смену теплу пришло существенное похолодание, в ближайшие дни также ожидаются дожди. А потому новых температурных рекордов пока ждать не стоит.

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Теги: Минск
 
 
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В минувшую среду был побит температурный рекорд 72-летней давности в Минске, также новые максимумы зафиксированы еще в 23 населенных пунктах республики.
 
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