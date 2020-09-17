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Фонтаны в Минске выключат в последние дни сентября

17.09.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Сезон работы городских фонтанов в Минске завершится в последние дни сентября, сообщили в четверг в пресс-службе Мингорисполкома.

YouTube / Sputnik Беларусь
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Столичные фонтаны традиционно отключают на осенне-зимний период, до наступления морозов специалисты проводят необходимые работы по их обслуживанию.

"Сезон работы городских фонтанов в Минске завершится в последние дни сентября. Их будут отключать поэтапно 28 и 29 сентября", – говорится в сообщении исполкома.

При этом исключением станет новый фонтан, находящийся на Свислочи в районе парка Купалы – он будет работать 30 сентября.

Всего в Минске есть 35 фонтанов. Самый большой – из 1300 струй – находится на Октябрьской площади у Дворца Республики, а самый старый - "Мальчик с лебедем"  - в Купаловском сквере, он был создан еще в 1874 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Исключением станет новый фонтан, находящийся на Свислочи в районе парка Купалы – он будет работать 30 сентября.
 
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