Фонтаны в Минске выключат в последние дни сентября

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Сезон работы городских фонтанов в Минске завершится в последние дни сентября, сообщили в четверг в пресс-службе Мингорисполкома.

Столичные фонтаны традиционно отключают на осенне-зимний период, до наступления морозов специалисты проводят необходимые работы по их обслуживанию.

"Сезон работы городских фонтанов в Минске завершится в последние дни сентября. Их будут отключать поэтапно 28 и 29 сентября", – говорится в сообщении исполкома.

При этом исключением станет новый фонтан, находящийся на Свислочи в районе парка Купалы – он будет работать 30 сентября.

Всего в Минске есть 35 фонтанов. Самый большой – из 1300 струй – находится на Октябрьской площади у Дворца Республики, а самый старый - "Мальчик с лебедем" - в Купаловском сквере, он был создан еще в 1874 году.