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Лукашенко рассказал, что просил Путина «о некоторых типах вооружений»

17.09.2020 10:03 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

"Бояться нечего, мы готовы на это идти", - заявил Александр Лукашенко, говоря об укреплении обороноспособности Союзного государства.

В Минск прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу. На встрече с Шойгу 16 сентября Лукашенко рассказал, что договорился с Путиным о продолжении учений «Славянское братство» на территории Беларуси под Брестом. «Мы приветствуем эти учения, и хорошо, что они проходят, притом, как мне докладывают, успешно. Надо подумать о втором этапе учений и других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет, - отметил Александр Лукашенко. - Мы не собираемся никого напрягать, внаглую что-то делать, но свои интересы мы должны блюсти".

"Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые", - сказал Лукашенко.

" Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего Отечества - от Бреста до Владивостока, - подчеркнул президент в беседе с российским министром обороны. - Последние события нас еще больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе и ни в коем случае не удалось забить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает".

Сергей Шойгу, в свою очередь, рассказал, что на этот год у белорусских и российских военных было намечено около 130 совместных мероприятий: учения, встречи, совместные заседания как в формате двустороннего сотрудничества, так и на международных площадках. Сейчас, например, проходит учение "Славянское братство". "К сожалению, программу выполнили только на 30%. Нам надо до конца года выйти хотя бы на 70%. А для этого надо уплотняться и проводить второй этап учения, которые идут сейчас. В октябре у нас будут следующие учения", - добавил Сергей Шойгу.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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"Бояться нечего, мы готовы на это идти", - заявил Александр Лукашенко, говоря об укреплении обороноспособности Союзного государства.
 
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