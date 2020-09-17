Лукашенко рассказал, когда в стране будет проведена конституционная реформа

Источник материала: Ежедневник

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Спешить власть не намерена. Прежде ревизии подвергнут избирательное законодательство, чтобы устранить «лазейки, которыми пользуются недобросовестные кандидаты», а политические партии «просеют» сквозь сито перерегистрации.

На встрече с активом 16 сентября Александр Лукашенко поставил задачи по подготовке к Всебелорусскому народному собранию, на котором, в частности, будет обсуждаться предварительный план поправок в Конституцию. Собрание планируется провести в декабре или январе.

«И до этого проработаем и по партиям, и по другим вопросам, чтобы уже видеть, на каком свете мы находимся», - добавил Лукашенко.

"Проект новой Конституции уже, наверное, третий. Над ним работают. Не думайте, что простая работа. И вот этот первоначальный вариант - проект - будет внесен на обсуждение всех ветвей власти", - отметил он.

Он также поручил Администрации выйти на «новый уровень взаимодействия» с обществом: «Возможно, на базе конструктивных организаций следует создать местные диалоговые площадки".

"Настало сегодня время придать новый импульс общественно-политической жизни. Важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна, ее государственное устройство. Это Конституция, - сказал белорусский лидер. - Мы выборы провели, результат получили. На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы - по Конституции. Как определимся, так и будет", - заявил Лукашенко.

Когда процесс обсуждения завершится, окончательный проект новой Конституции будет вынесен на референдум.

Спешить с изменением Конституции Лукашенко не намерен. По его словам, до того, как будет принята новая Конституция, надо вернуться к партийной системе, пройтись по закону о политических партиях. "Давайте спокойно заниматься этой работой. Большое дело не делается впопыхах, оно должно вызреть, - сказал Александр Лукашенко. - Ранее мы не занимались серьезно партийным строительством. Не было запроса на партии".

Глава государства констатировал, что современное общество структурируется, и оно должно иметь свои политические организации, включая партии.

Что касается ныне существующих 15 партий, то их Лукашенко назвал «по сути, не партиями», ведь «10 из них отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов». В связи с этим министру юстиции было поручено «тщательно посмотреть на все партии - соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу. Надо провести их перерегистрацию".

Кроме того, будет проведена работа по изменению избирательного законодательства. «На президентских выборах, на прошедших в прошлом году парламентских выборах выявлен целый ряд нестыковок, различных лазеек, которыми пользуются недобросовестные кандидаты и их доверенные лица", - заявил Лукашенко. "Председателю Конституционного суда совместно с Центризбиркомом все эти вопросы нужно поднять и проработать. Посмотрите, возможно, нужны новации, некие технические решения. Главное, чтобы не в ущерб делу", - поручил он.

Кроме того, Лукашенко поручил повысить статус членов избирательных комиссий всех уровней: «Они выполняют государственную задачу, и государство должно надежно защитить их от провокаторов и других агрессивно настроенных людей. Это принципиальный вопрос".