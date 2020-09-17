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Полный гайд по кредитам. Какие банки их еще выдают, а какие уже все

17.09.2020 10:13 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Возможно, что-то изменится даже за то время, пока вы читаете эту статью. Потому, на всякий случай, сообщаем остро нуждающимся в заемных средствах, что вчера надежда на потребительский кредит сохранялась в: Банке Дабрабыт, Банке Решение, Белинвестбанке, БТА Банке и Паритетбанке. Их коллеги либо приостановили кредитную деятельность, либо ограничили ее специальными продуктами.

Теперь по порядку обо всех банках.

Абсолютбанк

Абсолютбанк на вопрос о кредитах отвечает красным прямоугольником, где такими же красными заглавными буквами написано: «КРЕДИТОВАНИЕ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНО». Фон надписи – как призрак прошлых «сытых лет», девушка с закрытыми глазами и реклама последних актуальных кредитов.

Скриншот с сайта банка

Альфа-Банк

Альфа-Банк, до недавнего времени предалагавший массу кредитных продуктов, голосом автоответчика сообщает, что: «прием заявок на кредиты и увеличение кредитного лимита приостановлен».

БелВЭБ

Банк БелВЭБ тоже приостановил кредитование физлиц. В ответ на обращение, предлагает последний из доступных ссудных продуктов – рассрочку в белорусской Евросети.

Фото: Myfin.by

БПС-Сбербанк

В БПС-Сбербанке об отсутствии кредитов мы узнаём в службе поддержки. Отвечает живой человек, говорит что: «кредитование приостановлено», дату возврата этих продуктов ожидаемо не называют.

Банк Дабрабыт

Банк Дабрабыт тенденцию не поддерживает. Указанные на сайте банка кредиты выдаются. А именно:

  • кредитная карта «Новая» с беспроцентным периодом в 30 дней, манибэком, скидками, бонусами и ставкой в 24,99% годовых после окончания 30 льготных дней;
  • потребительский кредит «На личное» на срок от полугода да 5 лет по ставке 24,99%;
  • овердрафт зарплатный, для получателей з/п на карту Банка, ставка – 13,35%;
  • рефинансирование кредитов других банков;
  • специальный кредит «Удача» на срок до 10 лет по ставке 19,99%;
  • кредитная «Смарт Карта» с рассрочкой до 2 лет в магазинах партнерах и ставкой 24,99% по другим кредитным операциям.
Фото: Myfin.by

Банк Решение

Банк Решение продолжает кредитовать граждан.

 
 
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Отечественные банки сообщают о приостановке кредитования уже почти месяц. Вначале речь шла о недвижимости, потом на паузу стали автокредиты, быстро и во много раз...
 
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