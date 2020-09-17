Полный гайд по кредитам. Какие банки их еще выдают, а какие уже все

Возможно, что-то изменится даже за то время, пока вы читаете эту статью. Потому, на всякий случай, сообщаем остро нуждающимся в заемных средствах, что вчера надежда на потребительский кредит сохранялась в: Банке Дабрабыт, Банке Решение, Белинвестбанке, БТА Банке и Паритетбанке. Их коллеги либо приостановили кредитную деятельность, либо ограничили ее специальными продуктами.
Теперь по порядку обо всех банках.
Абсолютбанк
Абсолютбанк на вопрос о кредитах отвечает красным прямоугольником, где такими же красными заглавными буквами написано: «КРЕДИТОВАНИЕ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНО». Фон надписи – как призрак прошлых «сытых лет», девушка с закрытыми глазами и реклама последних актуальных кредитов.
Альфа-Банк
Альфа-Банк, до недавнего времени предалагавший массу кредитных продуктов, голосом автоответчика сообщает, что: «прием заявок на кредиты и увеличение кредитного лимита приостановлен».
БелВЭБ
Банк БелВЭБ тоже приостановил кредитование физлиц. В ответ на обращение, предлагает последний из доступных ссудных продуктов – рассрочку в белорусской Евросети.
БПС-Сбербанк
В БПС-Сбербанке об отсутствии кредитов мы узнаём в службе поддержки. Отвечает живой человек, говорит что: «кредитование приостановлено», дату возврата этих продуктов ожидаемо не называют.
Банк Дабрабыт
Банк Дабрабыт тенденцию не поддерживает. Указанные на сайте банка кредиты выдаются. А именно:
кредитная карта «Новая» с беспроцентным периодом в 30 дней, манибэком, скидками, бонусами и ставкой в 24,99% годовых после окончания 30 льготных дней;
потребительский кредит «На личное» на срок от полугода да 5 лет по ставке 24,99%;
овердрафт зарплатный, для получателей з/п на карту Банка, ставка – 13,35%;