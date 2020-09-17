Обзор рынка облигаций за период с 1 по 21 августа 2020

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В период с 1 по 21 августа 2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 444 сделки с облигациями.



Обзор рынка облигаций Республики Беларусь регулярно предоставляется специалистами инвестиционной компании Aigenis . Основными параметрами анализа выступают объем в денежном выражении и количество сделок по приобретению облигаций (без учета сделок РЕПО) в ходе биржевых торгов на БВФБ.



В период с 1 по 21 августа 2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 444 сделки с облигациями, среди которых:

248 с государственными облигациями (55.86% от общего количества);

3 с облигациями Национального банка РБ (0.68%);

84 с облигациями остальных банков РБ (18.92%);

109 с корпоративными облигациями (24.55%).

По сравнению с июлем этого года , в августе общее количество сделок значительно снизилось. Если за 22 рабочих дня в прошлом месяце было проведено 1078 операций, то за прошедших 15 рабочих дней августа было заключено всего 444 сделки. И вероятность того, что за оставшуюся неделю произойдет резкий подъем количества операций по облигациям, крайне мала.

Количественное соотношение по различным секторам осталось примерно таким же: наибольшее число сделок по-прежнему составляют государственные облигации, наименьшее – бумаги Национального банка РБ.

Топ-3 государственных облигаций по количеству сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта номинала Ставка купона, % Дата погашения Кол-во сделок Срвз. дох-ть к погашению по сделкам, % Тип клиента ВГДО 171 100 USD 3.9 20.09.2030 48 5.22 ЮЛ ВГДО 265 1000 USD 3.7 12.01.2027 46 5.8 ЮФЛ ВГДО 152 1000 USD 7 12.08.2022 31 6.01 ЮЛ

В период с 1 по 21 августа 2020 тройку лидеров среди государственных бумаг возглавили ВГДО 171 (по результатам анализа рынка за июль 2020 эти бумаги также занимали первое место). Количество сделок по этим облигациям незначительно опережает количество операций, проведенных с бумагами ВГДО 265, занявшими вторую строчку рейтинга. Заметим, что в обзоре за июль эти облигации также занимали второе место в таблице.

Нельзя не заметить существенный спад количества сделок по облигациям. Если в июле по бумагам ВГДО 171 было проведено 270 сделок (или 202 по коэффициенту ¾ (то есть за аналогичный период июля)), то в период с 1 по 21 августа – всего 48. Чуть меньший спад произошел в количестве сделок по бумагам ВГДО 265: 77 (57 по коэффициенту ¾) в июле и 46 за три первые недели августа. Облигации ВГДО 152 в таблице обзора за июль представлены не были.