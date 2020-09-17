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Обзор рынка облигаций за период с 1 по 21 августа 2020
Источник материала: Myfin
В период с 1 по 21 августа 2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 444 сделки с облигациями.
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В период с 1 по 21 августа 2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 444 сделки с облигациями, среди которых:
По сравнению с
Количественное соотношение по различным секторам осталось примерно таким же: наибольшее число сделок по-прежнему составляют государственные облигации, наименьшее – бумаги Национального банка РБ.
Топ-3 государственных облигаций по количеству сделок за рассматриваемый период
В период с 1 по 21 августа 2020 тройку лидеров среди государственных бумаг возглавили ВГДО 171 (по результатам анализа рынка за июль 2020 эти бумаги также занимали первое место). Количество сделок по этим облигациям незначительно опережает количество операций, проведенных с бумагами ВГДО 265, занявшими вторую строчку рейтинга. Заметим, что в
Нельзя не заметить существенный спад количества сделок по облигациям. Если в июле по бумагам ВГДО 171 было проведено 270 сделок (или 202 по коэффициенту ¾ (то есть за аналогичный период июля)), то в период с 1 по 21 августа – всего 48. Чуть меньший спад произошел в количестве сделок по бумагам ВГДО 265: 77 (57 по коэффициенту ¾) в июле и 46 за три первые недели августа. Облигации ВГДО 152 в таблице обзора за июль представлены не были.
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Фото: pixabay.comВ период с 1 по 21 августа 2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 444 сделки с облигациями.Обзор рынка облигаций Республики Беларусь регулярно...
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