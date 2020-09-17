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Роскосмос назвал возможное место для 3-й обитаемой базы в космосе

17.09.2020 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Естественный спутник планеты Юпитер Каллисто может стать третьей обитаемой базой человечества после Луны и Марса.

Об этом заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко, передает ТАСС.

«Каллисто — это третье место в Солнечной системе, где, по мнению научной общественности, наиболее целесообразно организовывать базу для человека после Луны и Марса», — указал он.

Как пояснил Блошенко, на Каллисто много водяного льда, под которым скрыт незамерзающий океан, а данные сейсмической активности показывают наличие у спутника горячего центрального ядра. Это делает космическое тело привлекательным для изучения и освоения.

Каллисто — второй по размеру спутник Юпитера. Является третьим по величине спутником в Солнечной системе.

 
 
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Естественный спутник планеты Юпитер Каллисто может стать третьей обитаемой базой человечества после Луны и Марса.
 
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