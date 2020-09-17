Источник материала: АФН

Де-факто не проигравшая президентские выборы Светлана Тихановская анонсировала подготовку так называемого санкционного списка «Тарайковского», в который будут включены допускающие милицейской произвол чиновники и силовики.

«Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе. Мы назвали его “списком Тарайковского”, - сообщила сегодня Светлана Тихановская.

«Александр Тарайковский стал первой жертвой милицейского произвола. В санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными. Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом “Черная книга Беларуси”. Мы передадим этот список в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Список будет опубликован, и будет постоянно расширяться», - рассказала она.

«Я предлагаю силовикам остановить насилие и перейти на сторону беларусского народа. В противном случае вам не избежать справедливого суда и наказания”, - в очередной раз озвучила свое предложение Тихановская.