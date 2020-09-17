Откажется ли Минск от альтернативной нефти в условиях политического кризиса в стране?





"Белрынок" . Когда весной 2020 года мировая цена на нефть рухнула, а экспортная пошлина на российскую нефть в апреле чуть ли не обнулилась, углеводородное сырье их РФ фактически утратило свои преимущества в сравнении с альтернативным, пишет





Повышение в последние месяцы мировых цен на нефть до уровня 40-15 долларов за баррель вернуло привлекательность российской нефти для Беларуси. Как следствие, с апреля белорусские НПЗ стали увеличивать импорт российской нефти и сокращать альтернативные поставки, которые в последнее время снизились по сути до двух танкеров в месяц – 160 тыс. тонн, хотя еще недавно каждая пятая тонна нефти, которую покупали белорусские НПЗ, была альтернативной.





О компенсации части премии в цене нефти в 2021 году речь не идет





Министр энергетики РФ Александр Новак по итогам переговоров правительственной делегации РФ во главе с российским премьером Михаилом Мишустиным 3 сентября в Минске сообщил журналистам, что концерн «Белнефтехим» и российские нефтяные компании уже приступили к переговорам по условиям контрактов на поставки нефти в Беларусь в 2021 году.





Переговоры приходят конструктивно, сказал Новак. В то же время, по его словам, российские компании предлагают оставить неизменной формулу ценообразования, действующую в 2020 году. «Имеется в виду, что формула ценообразования с учетом премиальности остается неизменной», — пояснил министр.





При этом в 2021 году, как и в этом, белорусские НПЗ будут иметь возможность в рамках согласованных индикативных балансов купить 24 млн. тонн нефти. «Хотя объем поставок несколько ниже с учетом потребности Республики Беларусь в переработке», — добавил Новак.





При этом российский министр не сказал, смогут ли у белорусские НПЗ получить частичную компенсацию к цене нефти в 2021 году по схеме 2020 года.





Напомним, что сейчас цена на нефть для Беларуси определяется исходя из среднемесячных котировок Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморье за минусом экспортной пошлины на нефть и транспортных издержек. Кроме того, в цене учитывается размер премии для российских нефтяных компаний (около 12 долларов за тонну).





С начала 2020 года белорусская сторона настаивала на полной отмене этой премии, заявляя, что она утратила смысл на фоне снижения мировой цены на ефть и ухудшения качества российской нефти. Чтобы доказать свою правоту, Минск отказался от покупки российской н ти у традиционных поставщиков и вынужден был заняться поисками альтернативной нефти.





С апреля российские поставки нефти в Беларусь возобновились, — после того, как в конце марта Минск и Москва договорились о частичной компенсации премии в цене нефти из российского бюджета. Эти договоренности премьер-министр Беларуси Роман Головченко и премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердили 14 июля в Москве. Согласно им, российский бюджет через механизм межбюджетных расчетов компенсирует Беларуси часть премии в цене нефти — 4,7 долларов за тонну нефти.





По итогам 2020 года Беларусь может получить нефтяные субсидии из бюджета РФ в размере 60-70 млн. долларов. Точная сумма межбюджетных трансфертов станет известна по итогам фактического объема поставок российской нефти в 2020 году.





При этом, как заявлял Новак, стороны договорились, что условия о компенсации части премии для Беларуси действуют только в 2020 году и в том случае, если цена нефти не превысит 40-45 долларов за баррель.





Таким образом, если верить этим заявлениям, в 2021 году скидки к премии Беларусь не получит, Тем более, что и мировая цен нефти сейчас находится в диапазоне 40-45 долларов за баррель.





В «Белнефтехиме», между тем, отмечают, что для экономики всего нефтехимического сектора Беларуси цена на нефть в пределах 40−45 долларов за баррель является «достаточно комфортной». Напомним, что в проект белорусского бюджета-21 заложен курс доллара в 2,4 рубля и цена на нефть на уровне около 40 долларов за баррель.





Нефтяной форс-мажор и экономика белорусских НПЗ





В первом полугодии 2020 года Беларусь снизила экспорт нефтепродуктов в 1,42 раза к аналогичному периоду 2019 года до 3,012 млн. тонн, а в стоимостном выражении — в 1,63 раза до 979,275 млн. долларов.





Сокращение экспорта обусловлено падением объемов переработки сырья белорусскими НПЗ (экспорт российской нефти в Беларусь в первом полугодии 2020 года снизился на 44,3% по сравнению с первым полугодием 2019 года до 4,646 млн. тонн), а также снижением средней экспортной цены нефтепродуктов на 36,1% до 325 долларов за тонну.





Однако несмотря на проблемы с загрузкой в первом квартале, белорусские НПЗ по итогам полугодия сработали прибыльно. «Мы вышли на положительную динамику и выполнили все показатели бизнес-плана», — сказал генеральный директор ОАО «Мозырский НПЗ» Виталий Павлов в интервью корпоративному журналу «Вестник Белнефтехима».





На предприятии рассчитывают, что экономику завода улучшится после завершения ключевого проекта программы модернизации — строительства комплекса гидрокрекинга (H-Oil). Благодаря реализации проектов в рамках модернизации Мозырский НПЗ увеличил глубину переработки нефти в первом полугодии 2020 года на 3,8 процентных пунктов в сравнении с таким же периодом 2019 года до 83,7%, а выход светлых нефтепродуктов — на 3,3 п.п до 65,8%. Строительства комплекса H-Oil позволит увеличить глубину переработки на Мозырском НПЗ до 88-90% , а отбор светлых нефтепродуктов до 66%.





«Мы уже вышли на финишную прямую в реализации этого масштабного проекта», — отметил Павлов. Готовность строительства нового комплекса составляет 75%, уже профинансировано 94% общей суммы этого проекта.





«С учетом объемов переработки и тенденций, которые складываются на рынке, а также конкуренции и имеющихся на данный момент внешних факторов наша главная цель — повышать глубину переработки нефти, увеличивать выход светлых нефтепродуктов», — подчеркнул Павлов.





Генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов, комментируя «Вестнику Белнефтехима» ситуацию на рынке нефти и ее влияние на экономику НПЗ, отметил, что в начале года вслед за снижением цен на нефть снизилась и стоимость корзины нефтепродуктов, и по некоторым позициям — существенно. В частности, сильно подешевели темные нефтепродукты, в то время как котировки на светлые нефтепродукты «просели» не столь значительно. Сейчас, по его словам, в целом баланс спроса и предложения на рынке нефтепродуктов сохранен.





При этом Демидов обратил внимание, что диверсификация поставок нефти изменила структуру сырьевых потоков. «Кто мог подумать, что за полгода «Нафтан» так круто расширит ассортимент своего сырья», — сказал Демидов.





В дополнение к традиционной российской Urals на заводе успешно организована переработка альтернативной нефти различных сортов: норвежского сорта Johan Sverdrup, нефти из Саудовской Аравии Arab Light, американской нефти сорта Bakken.





«Это большой образовательный задел. Новый сорт — это школа, испытание для технологов, для всех нефтепереработчиков. Это не только расширило географию поставок сырья, но и изменило структуру рынков сбыта и, соответственно, пропорции налогов и пошлин, подлежащих уплате в отношении нефти и нефтепродуктов, уменьшив долю вывозных таможенных пошлин, но увеличив при этом объем акцизов, налога на добавленную стоимость и других налогов», — отметил Демидов.





Белорусские НПЗ не хотят потерять премиальные рынки





Во втором полугодии белорусские НПЗ увеличили импорт российской нефти и намерены полностью загрузить свои перерабатывающие мощности. В частности, Мозырский НПЗ в сентябре планирует переработать не менее 1 млн т нефти за сентябрь, то есть, работать со стопроцентной загрузкой.





Мозырскому НПЗ важно сохранить свои экспортные позиции прежде всего на наиболее маржинальном украинском рынке. Беларусь планирует в 2020 году экспортировать в Украину 3,2 млн. тонн нефтепродуктов (это лишь на 3,06% меньше, чем в более благоприятном для нефтяников 2019 году).





«Что касается рынков. Уверенно чувствуем себя в Украине, будем прилагать все усилия для того, чтобы наращивать здесь свою долю… То качество и те условия работы с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, которые сейчас практикуются, позволяют нам уверенно смотреть в будущее на этом рынке», — сказал заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов в интервью порталу «Нефтехимия».









По его словам, после завершения модернизации НПЗ с учетом роста выработки светлых нефтепродуктов перспективными экспортными рынками для них будут рынки Польши и стран Балтии, где они будут стремиться нарастить свою долю на рынке дизтоплива. В 2020 году Беларусь планирует поставить на рынок Польши 230 тыс. тонн дизтоплива, в страны Балтии — 150 тыс. тонн.





Европа готова помочь белорусским НПЗ продолжить политику диверсификации сырья





Белорусские НПЗ в 2020 году закупала нефть не только в РФ, но и в Азербайджане, Казахстане, Норвегии, Саудовской Аравии и США с доставкой по морю через литовский порт Клайпеда и украинский порт в Одессе.





В феврале 2020 года оператор польского участка нефтепровода «Дружба» PERN сообщил о планах по организации трубопроводной транспортировку нефти, поступающей в порт Гданьска, в направлении Беларуси.





В начале сентября гендиректор «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко в интервью «Вестнику Белнефтехима» рассказал, что предприятие уже согласовало с компанией PERN технические регламенты по реверсной прокачке нефти из порта Гданьска в направлении Беларуси.





«С польским оператором трубопровода «Дружба» — компанией PERN — также согласованы все регламенты. Западные партнеры готовы поставлять альтернативную нефть к границе нашей страны по участку Гданьск-Плоцк-Адамово, вопрос состоит только в объемах — здесь есть некоторые ограничения», — сказал Борисенко.





Он напомнил, что ранее были начаты поставки нефти на территорию Беларуси по реверсу с Украины. «Благодаря достигнутым договоренностям уже сегодня ПАО «Укртранснафта» осуществляет реверсивные поставки сырья в Беларусь по нефтепроводу Одесса-Броды», — отметил Борисенко.





Борисенко также подтвердил планы начать осенью 2020 года строительства внутреннего нефтепровода «Гомель-Горки», который должен соединить два белорусских НПЗ — Мозырский НПЗ (расположен около границы с Польшей и Украиной) и «Нафтан» (на границе с Латвией), чтобы обеспечить снабжение альтернативной России нефтью обоих заводов по «трубе».





Очевидно, что нефтяники не сомневаются в правильности взятого курса на привлечение альтернативной нефти на белорусские НПЗ. «Как показал опыт работы с «грязной» нефтью в 2019 году, вопросы диверсификации — это не только политика и экономика, но и надежность и безопасность обеспечения заводов сырьем», — отметил зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.





По его словам, в декабре 2019 года предприятия Белнефтехима» не были готовы к тому, что придется спешно искать дополнительные ресурсы для переработки. «Это говорит о том, что такой работой нужно заниматься на системной основе с определением целей, которых надо достичь к конкретному периоду времени, несмотря на возможные дополнительные расходы», — сказал Сизов.





Это стремление поддерживает и Европа. Евросоюз готов помочь Беларуси уменьшить энергетическую зависимость от РФ, отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после завершения чрезвычайного саммита ЕС 19 августа.





По его словам, до недавнего времени экономика Беларуси опиралась на льготные закупки энергетического сырья в России. «Постепенное изменение этой модели экономики в значительной степени привело к экономическому ослаблению Беларуси. Это значительные потери для Беларуси, но одновременно и возможность проведения акции помощи со стороны Европейского союза, которая для ЕС в целом не означает очень серьезных расходов, а одновременно могла бы быть очень важным фактором стабилизации для Беларуси», – цитирует премьер-министра агентство Прайм.





По мнению Моравецкого, ЕС мог бы «выработать соответствующие механизмы, с помощью которых зависимость Беларуси от России будет меньшей». «Это в интересах Беларуси, это в интересах Польши и Европейского союза», — подчеркнул Моравецкий.





Однако в условиях политического кризиса в Беларуси и ожидаемых европейских санкций в отношении действующей власти в Беларуси перспективы проектов по созданию нефтяной альтернативы для Беларуси остаются неопределенными.