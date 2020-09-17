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В Гомеле глухонемого парня судили за то, что он «громко выкрикивал лозунги»

17.09.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

16 сентября суд Железнодорожного района Гомеля оправдал 23-летнего инвалида по слуху. По версии милици, парень «активно участвовал в несанкционированном митинге, громко выкрикивал лозунги».

Про задержание и суд журналистам Радио «Свобода» рассказала мать парня — сам он говорит мало и плохо.

По словам женщины, 12 августа в центр Гомеля ее сына избил ОМОН, когда он ждал на остановке транспорт.

«Он указывал на слуховой аппарат, что не слышит, пытался что-то хоть объяснить, но его начали бить — по ногам, по лбу...», — рассказывает она.

Женщина говорит, у ее сына больное сердце, плохое зрение и слух.

Милиция заявляла, что парень «активно участвовал в несанкционированном митинге, громко выкрикивал лозунги», но суд счёл вину задержанного недоказанной.
 
Теги: Гомель
 
 
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16 сентября суд Железнодорожного района Гомеля оправдал 23-летнего инвалида по слуху. По версии милици, парень «активно участвовал в несанкционированном митинге,...
 
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