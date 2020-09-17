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В России рассматривают спутник Юпитера как место для обитаемой базы человека
Источник материала: Tut.by
Госкорпорация «Роскосмос» рассматривает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто как наиболее перспективное место для третьей обитаемой базы после Луны и Марса. Об этом сообщил
«Каллисто — это третье место в Солнечной системе, где, по мнению научной общественности, наиболее целесообразно организовывать базу для человека после Луны и Марса», — рассказал Блошенко.
Он пояснил, что привлекательность Каллисто для изучения и освоения обусловлена тем, что на нем имеется в большом количестве водяной лед, под которым находится незамерзающий океан. Кроме того, добавил Блошенко, на Каллисто была зафиксирована сейсмическая активность, что говорит о наличии у спутника горячего центрального ядра.
Ранее исполнительный директор Роскосмоса сообщил ТАСС, что в 2030 году к одному из спутников Юпитера планируется отправить автоматическую научно-исследовательскую аппаратуру, которая будет доставлена с помощью космического буксира «Нуклон» с ядерным реактором на борту на финальном этапе его полета. Первый этап полета буксира предполагает миссию к Луне с отстыковкой на ее орбите исследовательского космического аппарата, второй этап — гравитационный маневр у Венеры, также с отстыковкой на ее орбите научного спутника.
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В госкорпорации пояснили, что привлекательность Каллисто обусловлена тем, что на нем имеется водяной лед, под которым находится незамерзающий океан.
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