ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России рассматривают спутник Юпитера как место для обитаемой базы человека

17.09.2020 10:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Госкорпорация «Роскосмос» рассматривает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто как наиболее перспективное место для третьей обитаемой базы после Луны и Марса. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.


Спутник планеты Юпитер Каллисто. Фото: NASA/JPL/DLR

«Каллисто — это третье место в Солнечной системе, где, по мнению научной общественности, наиболее целесообразно организовывать базу для человека после Луны и Марса», — рассказал Блошенко.

Он пояснил, что привлекательность Каллисто для изучения и освоения обусловлена тем, что на нем имеется в большом количестве водяной лед, под которым находится незамерзающий океан. Кроме того, добавил Блошенко, на Каллисто была зафиксирована сейсмическая активность, что говорит о наличии у спутника горячего центрального ядра.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса сообщил ТАСС, что в 2030 году к одному из спутников Юпитера планируется отправить автоматическую научно-исследовательскую аппаратуру, которая будет доставлена с помощью космического буксира «Нуклон» с ядерным реактором на борту на финальном этапе его полета. Первый этап полета буксира предполагает миссию к Луне с отстыковкой на ее орбите исследовательского космического аппарата, второй этап — гравитационный маневр у Венеры, также с отстыковкой на ее орбите научного спутника.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В госкорпорации пояснили, что привлекательность Каллисто обусловлена тем, что на нем имеется водяной лед, под которым находится незамерзающий океан.
 
Новости дня
Новости разные
 
«АвтоВАЗ» озвучил стоимость универсала Lada Granta Cross Quest
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.09.2020
Mir24.TV Belarus
17.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика