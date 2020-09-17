ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«АвтоВАЗ» озвучил стоимость универсала Lada Granta Cross Quest

17.09.2020 10:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российский автопроизводитель объявил цены и начал прием заказов на новую версию универсала Lada Granta Cross, получившую приставку Quest в обозначении.


От стандартной Granta Cross новая комплектация отличается окрашенными в черный цвет крышей, багажными рейлингами и колесными дисками с «алмазной» огранкой спиц. В салоне используется новая обивка сидений из специальной грязе- и водоотталкивающей ткани (такой материал на моделях Lada применен впервые). На сиденьях также нанесена вышивка с логотипом серии. В «базе» у Granta Cross Quest имеются задний парктроник, подогрев передних сидений и лобового стекла, а также резиновый коврик багажника и две багажные сетки (одна фиксирует груз по горизонтали, а вторая располагается на спинке заднего сиденья).



В России цены на новую версию Granta Cross начинаются от 637 900 рублей (8500 долларов по текущему курсу) за вариант с 87-сильным мотором 1.6 в паре с 5-ступенчатой «механикой». Более мощный универсал (с 106-сильным двигателем) обойдется в 652 900 рублей (8700 долларов).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский автопроизводитель объявил цены и начал прием заказов на новую версию универсала Lada Granta Cross, получившую приставку Quest в обозначении.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я защищал Конституцию, государство и родину»: в Пинске за участие в протестном митинге судили 80-летнего экс-директора школы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.09.2020
Mir24.TV Belarus
17.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика