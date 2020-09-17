«АвтоВАЗ» озвучил стоимость универсала Lada Granta Cross Quest

Источник материала: Tut.by

Российский автопроизводитель объявил цены и начал прием заказов на новую версию универсала Lada Granta Cross , получившую приставку Quest в обозначении.





От стандартной Granta Cross новая комплектация отличается окрашенными в черный цвет крышей, багажными рейлингами и колесными дисками с «алмазной» огранкой спиц. В салоне используется новая обивка сидений из специальной грязе- и водоотталкивающей ткани (такой материал на моделях Lada применен впервые). На сиденьях также нанесена вышивка с логотипом серии. В «базе» у Granta Cross Quest имеются задний парктроник, подогрев передних сидений и лобового стекла, а также резиновый коврик багажника и две багажные сетки (одна фиксирует груз по горизонтали, а вторая располагается на спинке заднего сиденья).









В России цены на новую версию Granta Cross начинаются от 637 900 рублей (8500 долларов по текущему курсу) за вариант с 87-сильным мотором 1.6 в паре с 5-ступенчатой «механикой». Более мощный универсал (с 106-сильным двигателем) обойдется в 652 900 рублей (8700 долларов).