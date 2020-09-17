Фанатов московского «Динамо» оштрафовали за «Жыве Беларусь». Один утверждал, что его не было на стадионе

Источник материала: Tut.by

Два болельщика «Динамо» были оштрафованы по итогам матча 2-го тура РПЛ против «Ротора» (0:0), который состоялся 15 августа, передает sports.ru.

По информации Sport24, Савеловский суд Москвы запретил фанатам посещать спортивные мероприятия и оштрафовал каждого из них на 3 тысячи российских рублей (около 40 долларов). Основанием для такого наказания стали выкрики «Жыве Беларусь» на секторе бело-голубых во время игры с волгоградским клубом.