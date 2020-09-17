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Белорусский рубль продолжает расти — восьмые сутки
Источник материала: Onliner
Белорусский рубль неудержимо растет уже больше недели, с этим невозможно ничего поделать. Данное явление в очередной раз демонстрирует, насколько крепка наша экономика и как мудра монетарная политика. Очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с нового триумфа нашей валюты.
С утра доллар потерял 0,14 копейки, курс — 2,5767.
Евро сразу сбросил огромные 2,37 копейки, стоит 3,0349.
Российский рубль продолжил вчерашний путь вниз. Пока минус 0,81 копейки. Сотня стоит 3,4329.
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Белорусский рубль неудержимо растет уже больше недели, с этим невозможно ничего поделать. Данное явление в очередной раз демонстрирует, насколько крепка наша...
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