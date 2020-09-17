Белорусский рубль продолжает расти — восьмые сутки

Источник материала: Onliner

Белорусский рубль неудержимо растет уже больше недели, с этим невозможно ничего поделать. Данное явление в очередной раз демонстрирует, насколько крепка наша экономика и как мудра монетарная политика. Очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с нового триумфа нашей валюты.

С утра доллар потерял 0,14 копейки, курс — 2,5767.

Евро сразу сбросил огромные 2,37 копейки, стоит 3,0349.

Российский рубль продолжил вчерашний путь вниз. Пока минус 0,81 копейки. Сотня стоит 3,4329.

В среду доллар потерял 1,19 копейки и стоил 2,5781. Евро сбросил 1,94 копейки и упал до 3,0586. У российского рубля получился минус 0,17 копейки, за сотню давали 3,442.