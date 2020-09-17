|
Эксперты предрекли кризис на белорусском авторынке
Источник материала: Onliner
Вследствие сложившейся в Беларуси политической и экономической обстановки продажи автомобилей в стране стали падать. Согласно данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), в августе в стране было реализовано 4444 новых автомобиля, что на 10% меньше, чем в июле, и на 23% ниже, чем в августе прошлого года.
По словам председателя правления БАА Сергея Михневича, с 1 сентября практически все банки остановили кредитование физлиц, за исключением нескольких банков, которые продолжили кредитовать приобретение автомобилей Geely производства автозавода «Белджи» по льготной госпрограмме (а 10 сентября «Беларусбанк»
«В сложившейся ситуации, когда фактически остановлено кредитование в стране, автодилеров (не считая Geely) ждет дальнейшее падение продаж. Затяжной политический кризис порождает не менее затяжной экономический кризис, что, в свою очередь, не дает нам оптимизма в плане восстановления рынка как на IV квартал, так и на 2021 год. Вариантов и сценариев развития ситуации и прогнозов рынка несколько, и все они негативные. Остается лишь надеяться на то, что вся эта ситуация и ее последствия закончатся как можно скорее», — говорит Сергей Михневич.
Между тем российские автозаводы, поставляющие свою продукцию в Беларусь, пока не ощутили снижения заказов со стороны импортеров в этой стране. По словам руководителя департамента экспорта УАЗа Алексея Заболотнова, сложившаяся в Беларуси политическая обстановка на данный момент никак не отразилась на объемах поставок Ульяновского автозавода. Всего за восемь месяцев 2020-го в страну было поставлено 534 автомобиля УАЗ, что на 8% превышает результат аналогичного периода прошлого года. «Мы стабильно получаем заказы от дистрибьютора в Беларуси, дефицита автомобилей у белорусских дилеров нет. Беларусь является второй крупнейшей страной-экспортером для нашего завода после Казахстана», — добавила начальник отдела связей с общественностью «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Мария Мальцева.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вследствие сложившейся в Беларуси политической и экономической обстановки продажи автомобилей в стране стали падать. Согласно данным Белорусской автомобильной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)