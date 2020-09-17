Эксперты предрекли кризис на белорусском авторынке

Источник материала: Onliner

Вследствие сложившейся в Беларуси политической и экономической обстановки продажи автомобилей в стране стали падать. Согласно данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), в августе в стране было реализовано 4444 новых автомобиля, что на 10% меньше, чем в июле, и на 23% ниже, чем в августе прошлого года.

По словам председателя правления БАА Сергея Михневича, с 1 сентября практически все банки остановили кредитование физлиц, за исключением нескольких банков, которые продолжили кредитовать приобретение автомобилей Geely производства автозавода «Белджи» по льготной госпрограмме (а 10 сентября «Беларусбанк» приостановил льготное кредитование и для покупателей Geely). В итоге слабый спрос на фоне неопределенной политической и экономической ситуации в стране, а также остановка кредитования приведут к значительному падению продаж в сентябре и последующих месяцах, если ситуация будет и дальше ухудшаться либо оставаться на таком же уровне.

«В сложившейся ситуации, когда фактически остановлено кредитование в стране, автодилеров (не считая Geely) ждет дальнейшее падение продаж. Затяжной политический кризис порождает не менее затяжной экономический кризис, что, в свою очередь, не дает нам оптимизма в плане восстановления рынка как на IV квартал, так и на 2021 год. Вариантов и сценариев развития ситуации и прогнозов рынка несколько, и все они негативные. Остается лишь надеяться на то, что вся эта ситуация и ее последствия закончатся как можно скорее», — говорит Сергей Михневич.

Между тем российские автозаводы, поставляющие свою продукцию в Беларусь, пока не ощутили снижения заказов со стороны импортеров в этой стране. По словам руководителя департамента экспорта УАЗа Алексея Заболотнова, сложившаяся в Беларуси политическая обстановка на данный момент никак не отразилась на объемах поставок Ульяновского автозавода. Всего за восемь месяцев 2020-го в страну было поставлено 534 автомобиля УАЗ, что на 8% превышает результат аналогичного периода прошлого года. «Мы стабильно получаем заказы от дистрибьютора в Беларуси, дефицита автомобилей у белорусских дилеров нет. Беларусь является второй крупнейшей страной-экспортером для нашего завода после Казахстана», — добавила начальник отдела связей с общественностью «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Мария Мальцева.