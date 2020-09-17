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Сегодня Польша открыла границы для белорусов, но сохранила карантин
Источник материала: Onliner
Пограничная служба Польши
Польские пограничники сообщают, что проверки на внутренних границах не проводятся с середины июня. Это также означает отмену санитарного контроля и отсутствие карантинных обязательств. Ограничения, в том числе ограничения на въезд иностранцев в Польшу и карантин, все еще действуют на польской границе, которая также является внешней границей ЕС. В бюллетене объясняется, где можно пересечь границу с Россией, Беларусью и Украиной. Границу с Беларусью — в «Кузнице», «Бобровниках» и «Тересполе».
Однако граждан Беларуси с туристической визой пока нет в
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Пограничная служба Польши опубликовала большой бюллетень, в котором объясняет порядок прохождения своей границы. Там же объясняется, кто может въехать в страну....
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