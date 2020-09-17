Сегодня Польша открыла границы для белорусов, но сохранила карантин

Источник материала: Onliner

Пограничная служба Польши опубликовала большой бюллетень, в котором объясняет порядок прохождения своей границы. Там же объясняется, кто может въехать в страну. 18-й пункт сообщает, что с 17 сентября нынешнего года это и «граждане Республики Беларусь, пересекающие границу Республики Польша на основании визы, выданной в туристических целях».

Польские пограничники сообщают, что проверки на внутренних границах не проводятся с середины июня. Это также означает отмену санитарного контроля и отсутствие карантинных обязательств. Ограничения, в том числе ограничения на въезд иностранцев в Польшу и карантин, все еще действуют на польской границе, которая также является внешней границей ЕС. В бюллетене объясняется, где можно пересечь границу с Россией, Беларусью и Украиной. Границу с Беларусью — в «Кузнице», «Бобровниках» и «Тересполе».

Однако граждан Беларуси с туристической визой пока нет в списке лиц, которым после въезда в Польшу не нужно отбывать карантин. Следовательно, попав в страну, туристы должны будут провести самоизоляцию. В Польше она длится не более 14 дней.