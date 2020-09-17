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В Минске погас Вечный огонь

17.09.2020 10:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром у монумента Победы временно погас Вечный огонь. После сообщения об этом к обелиску прибыли сотрудники Мингаза, которые решили проблему. Спасатели тоже выезжали к Вечному огню, однако их помощь не потребовалась.

Точная причина случившегося пока неизвестна. Возможно, он погас из-за дождя, как было, например, в июне 2013 года. Официальная информация о произошедшем будет опубликована при первой возможности.

Вечный огонь был зажжен 3 июля 1961 года, в день 17-й годовщины освобождения Минска. Его зажег Герой Советского Союза генерал-полковник Алексей Бурдейный.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром у монумента Победы временно погас Вечный огонь. После сообщения об этом к обелиску прибыли сотрудники Мингаза, которые решили проблему. Спасатели...
 
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