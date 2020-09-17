Куда сейчас выгодно вкладывать деньги? Тренды 2020, которые привлекают миллиарды

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта unsplash.com

Чего инвесторы сегодня ждут от стартапов? Повлиял ли глубокий кризис на готовность вкладываться в инновации? Инвестиционный менеджер венчурного фонда Genesis Investments Елена Мажуга рассказала, какие проекты сейчас имеют больше шансов привлечь инвесторов.

В какие проекты хотят вкладываться инвесторы в 2020 г.

— В основном сейчас инвестиционные фонды наблюдают за стартапами в высокотехнологичных сферах: от B2B SaaS-решений до робототехники. Интересны также области, которые только начинают движение к диджитализации: например, логистика, банкинг или строительство. В таких сферах есть вероятность войти в самом начале их роста и «прокатиться» на волне тренда, пока туда не пришли другие инвесторы.

Елена Мажуга

Инвестиционный менеджер венчурного фонда Genesis Investments

Согласно одному из последних венчурных отчетов из США, с апреля по июнь 2020 года больше всего инвестиций получили интернет-проекты, стартапы в сфере здравоохранения и мобильные приложения:



Объем венчурных инвестиций в США во 2 квартале 2020 года по отраслям (млн. долларов США)

Еще одна индустрия, которая сейчас в тренде для инвесторов — онлайн-обучение. За последнее десятилетие объем венчурных инвестиций в EdTech-проекты вырос в 14 раз: с $ 0,5 млрд в 2010 году до $ 7 млрд в 2019:



Исследование глобальных венчурных инвестиций в EdTech, HolonIQ, 2020

Специалисты из центра исследований рынка образования HolonIQ прогнозируют , что в течение следующих 10 лет в проекты в сфере EdTech будет инвестировано более $ 87 млрд.

Помимо проектов из трендовых сфер, венчурные фонды по всему миру продолжают инвестировать в проекты в рамках своего инвестиционного фокуса. В нашем случае Genesis Investments — это корпоративный венчурный фонд украинской ИТ-компании Genesis. Инвестиционный фокус сформировался исходя из индустрий, в которых у основателей накопилась экспертиза. Это проекты в сферах онлайн-образования, цифрового здравоохранения, мобильных приложений, рекламных технологий, искусственного интеллекта и машинного обучения. Среди инвестиций фонда — платформа для поиска и доставки лекарств Liki24 , онлайн-школа программирования Mate academy , приложение для обработки видео VOCHI , инструмент для трекинга и анализа онлайн-рекламы RedTrack .

Тренды 2020 — во что инвестируют в Европе и мире

Один из глобальных трендов всех индустрий — скорость. Практически любая отрасль сейчас очень быстро развивается и меняется с каждым днем. Растет скорость обработки данных и совершенствуются возможности программного обеспечения. Цифровизация и глобальный переход в онлайн под влиянием пандемии все сильнее влияют даже на самые консервативные сферы.

Мониторинг венчурных сделок по всему миру позволяет понять, какие стартапы и отрасли интересуют инвесторов. Например, так менялся объем инвестиций в разные индустрии за последние 7 лет в Европе:



Объем венчурных инвестиций в Европе по отрасли в 2013-2020, исследование KPMG

Четко прослеживается тренд постепенного увеличения финансирования в проекты в сфере программного обеспечения (бирюзовый цвет на графике), куда относятся мобильные приложения, сервисы и программы. На глобальном рынке венчурных инвестиций произошел бум в фармацевтике и биотехнологиях в 2020 году (темно-синий сегмент):



Объем венчурных инвестиций по отрасли в 2013-2020 по всему миру, исследование KPMG

Одна лишь направленность стартапа мало говорит инвестору о перспективности проекта. Куда более важный показатель — это размер и потенциал выбранного рынка. Самый привлекательный для нашего фонда рынок не привязан к отдельной географии, существует глобально и поделен между игроками без жесткой монополии. Важно, чтобы существовало некоторое количество платежеспособных потенциальных клиентов в мире, чьи общие затраты на покупку такого (либо подобного) сервиса превышают $ 10 млрд в год.

Чего хотят инвесторы и как оценивают проекты

Многие стартапы начинают фандрайзинг, когда проект еще не приносит прибыли. Инвестиция в стартап на ранней стадии — это ставка на то, что он сможет быстро расти и качественно развиваться. В обмен на венчурные вложения фонд «покупает» долю в компании и ожидает на этапе выхода из инвестиции получить сумму, во много раз превосходящую первоначальное вложение. Самой желанной прибыльностью считается прибыль выше 10х от общей суммы инвестиции. Вкладывая деньги, любой инвестор ожидает от стартапа роста ключевых показателей, масштабирования и выхода на международные рынки.

При выборе проектов для инвестирования сотрудники фонда оценивают целый ряд показателей: от отзывов клиентов о продукте до внутренних финансовых документов. Очень важно, чтобы в проекте была команда с четким видением бизнеса, сильными техническими и маркетинговыми знаниями.

Если рассматривать ожидания инвесторов на нашем примере, то мы ищем стартапы, нацеленные на международный рынок с емкостью более $ 10 млрд, и оцениваем шансы компании стать прибыльной в ближайшие два-три года. Нам интересны основатели с очень хорошими навыками планирования и прогнозирования, чьи компании подготовлены к различным сценариям и изменениям рыночной конъюнктуры. Кризис может затянуться на неопределенный срок, и финансовые ресурсы будут не такими доступными, как, например, в 2019 году. Поэтому те стартапы, которые могут быстро начать зарабатывать, будут более привлекательными для инвесторов.

Как мы находим проекты для инвестирования

Как правило, хорошие стартапы попадают к нам через широкую сеть бизнес-контактов и по рекомендациям. Кроме этого, мы находим интересные проекты через акселераторы и стартап-ивенты, например, в Startup Wise Guys, на EMERGE и TechChill. Если у основателей нет контактов с сотрудниками нашего фонда или нашими коллегами по рынку, это не значит, что у них нет шансов. Нам пишут «в холодную» на почту фонда и мы отвечаем всем компаниям, которые находятся в нашем инвестиционном фокусе.

Мы ищем стартапы с готовым продуктом, который уже можно увидеть и «потрогать» — это один из самых главных критериев. Чтобы претендовать на инвестиции, у проекта должна быть хотя бы бета-версия приложения, чтобы мы могли его загрузить, оценить дизайн, протестировать функциональность. У проекта также должны быть первые продажи и клиенты, которые могут дать обратную связь.



Генеральный партнер фонда Genesis Investments Виталий Лаптенок

На первом этапе отбора основатели присылают короткий питч — это может быть презентация или одностраничный документ, где описывают свой продукт и дают краткий обзор рынка.

Если проект нам интересен, мы отвечаем на письмо и назначаем звонок, чтобы основатели больше рассказали о команде, достижениях, мотивации и планах. Мы задаем вопросы о бизнес-модели, потоках доходов и портретах потребителей. Этот звонок длится около часа и помогает обеим сторонам лучше узнать друг друга.

После успешного первого звонка сотрудники фонда проводят анализ рынка и due diligence — детальную независимую проверку проекта. Если стартап для нас интересен, мы запрашиваем дополнительную информацию: рыночные данные, отзывы клиентов, финансовые результаты и прогноз. На основе этих данных инвестиционный комитет нашего фонда принимает решение.

Стартапы из Беларуси в 2020 — табу или возможности?

Колебания экономики всегда цикличны, а любой кризис приносит не только трудности, но и возможности для бизнеса. Для белорусских проектов текущая ситуация — это шанс показать умение находить эффективные решения, несмотря на давление непредсказуемых окружающих условий. Это именно то, что мы ожидаем увидеть в наших будущих портфельных компаниях.

Мы тесно сотрудничаем с белорусами с момента основания фонда, и сейчас в портфеле Genesis Investments — две компании из Беларуси: приложение для обработки видео VOCHI и семья образовательных мобильных приложений Basenji Apps.

Мы постоянно встречаем основателей с сильными навыками разработки и успешным опытом B2C-продаж. Не возникает никаких сомнений в будущем белорусских стартапов, поэтому мы продолжаем искать интересные проекты и готовы инвестировать. Вынужденный релокейт многих стартапов не влияет на наши решения. Мы инвестируем не в проекты в географических границах государства, а в талантливых людей. Поэтому даже те белорусы, которые будут временно или постоянно работать над своими стартапами из других стран, по-прежнему представляют для нас большой интерес.

Каким нужно быть стартапу, чтобы в него инвестировали

Есть несколько типичных ошибок, которые совершают представители стартапов, презентуя свои проекты. Например, часто при общении с инвесторами основатели не могут четко объяснить, какой объем финансирования им нужен и зачем. Также шансы проекта снижают абстрактность, отсутствие цифр и базовые ошибки коммуникации. Важно знать свой продукт и рынок, уметь быстро и наглядно объяснить суть бизнеса и предоставить инвестору достаточно информации.



Фото с сайта unsplash.com

Важно различать, какой проект является стартапом, а какой — просто новым бизнесом, который не стоит презентовать венчурным инвесторам. Стартап — новая компания, которая развивается и строит свой бизнес на основе инновационных идей или технологий, которые появились недавно. Не актуальны стартапы, которые основаны на устаревших технологиях, ничем не отличаются от существующих сильных конкурентов, не могут продемонстрировать product-market fit и не решают реальную проблему пользователей.

Совет для стартапов, которые хотят привлечь инвестиции: изучайте потенциального инвестора не меньше, чем он будет изучать вас. Многие инвестиционные фонды ведут блоги или колонки сотрудников в медиа, где пишут о требованиях и ожиданиях инвесторов, рассказывают условия сотрудничества, показывают примеры документов для фандрайзинга и дают советы основателям.

Универсального подхода к инвестору не существует — даже в рамках одного фонда у каждого проекта совершенно разная история фандрайзинга. Но, понимая, как работает конкретный венчурный фонд, основатели могут существенно повысить свои шансы на сотрудничество.

Читайте также