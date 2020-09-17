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Тихановская готовит «список Тарайковского»: она опубличит имена чиновников и силовиков, которые причастны к преступным приказам
Источник материала: KYKY>
Светлана Тихановская решила сделать свой собственный санкционный список, о чем
«Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе. Это лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными», – пояснили в канале.
Чтобы составить список, Тихановская и ее команда работают с правозащитниками и проектом «Черная книга Беларуси». Когда список будет готов, Тихановская опубликует его и будет продолжать добавлять в него имена: «Мы передадим этот список в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США», дополнили в канале.
Тихановская все еще считает, что есть силовики, которые могут перейти на сторону народа – а про тех, кто этого не сделает, говорит: «В противном случае вам не избежать справедливого суда и наказания».
Список будет называться «списком Тарайковского» – в честь Александра Тарайковского, который погиб в первые дни беларуских протестов на Пушкинской.
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Тихановская готовит «список Тарайковского»: она опубличит имена чиновников и силовиков, которые причастны к преступным приказам
Светлана Тихановская решила сделать свой собственный санкционный список, о чем рассказала в телеграм-канале «Пул первой». «Нам передали имена и фамилии тех, кто...
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