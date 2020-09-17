79 адвокатов устали терпеть хамство в судах и прокуратурах и записали видео, чтобы силовики и судья, наконец, вспомнили про закон

Источник материала: KYKY

Мы не раз рассказывали вам, какой хаос и абсурд сейчас творится в беларуских судах, СИЗО, РУВД и ЦИП – права граждан забыты и фактически не соблюдаются. Видимо, адвокаты устали это терпеть, поэтому записали мощное видео о наболевшем.

Они рассказали, с какими нарушениями сейчас сталкиваются перманентно, и что требуют вспомнить про закон:

«Мы не носим балаклавы и не скрываем имена. Мы помогаем людям. Мы помогаем людям вести бизнес честно и добиться законного решения от чиновника. Помогаем отстоять ваши права и доказать вашу невиновноть.

Но сейчас мы столкнулись с грубым нарушением закона. Нам не позволяют увидеться с гражданами, которые задержаны. Нас не уведомляют о времени и месте рассмотрения административных дел в суде. Нам не позволяют фотографировать материалы дела. И не обращают внимания на грубые ошибки. В судах опрашивают сотрудников в масках и считают, что это законно.

Но это не по закону – почему многие забыли про Конституцию, Закон и права граждан?

Мы предлагаем вспомнить про закон и про ту присягу, которую давал каждый. У нас одна цель – соблюдение законности и верховенство права <...> Ни дубинкой, ни приказом, ни силой мы добиваемся справедливости – мы защищаем людей, опираясь на закон. <...>

Мы не устанем стучаться в закрытые двери СИЗО, ЦИП ИВС, РУВД. Мы не устанем писать жалобы на незаконные действия и решения. Мы будем заявлять ходатайства и отводы судьям. Мы не перестанем добиваться наказания виновных и освобождения невиновных.

Мы будем требовать соблюдения закона и прав граждан, пока правда не победит».

Адвокаты пришли в кадр в майках с изображениями юристов Максима Знака и Ильи Салея, которых задержали по подозрению в захвате власти. Сейчас оба находятся за решеткой.

Таким образом адвокаты решили выразить солидарность и свое несогласие с арестом коллег:

«Они выполняли свой профессиональный долг. Они действовали исключительно в рамках Закона и в правовом поле. На их месте может оказаться каждый из нас – Максим и Илья должны быть на свободе. Закон одинаково должен работать для всех <...>

Суды должны быть только независимыми и подчиняться только закону. Прокуратура должна осуществлять надзор за точным исполнением Закона. Милиция должна охранять жизнь, здоровье и права граждан. Нам адвокатам должны создавать препятствия в работе».

Видео смотрите здесь.