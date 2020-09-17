Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Совместное белорусско-российское тактическое учение "Славянское братство-2020" проходит на полигоне "Брестский", рассказали в пресс-службе Минобороны Беларуси.

В настоящее время в маневрах в южном регионе задействованы брестские десантники и военные из Пскова.

"На подготовительном этапе десантники двух стран преодолели водную преграду и выполнили ряд огневых задач из гаубиц Д-30, ПТУР и минометов", – сказали в белорусском оборонном ведомстве.

При этом в пресс-службе добавили, что в ходе поставленных задач российские гвардейцы поддерживали белорусских коллег 120-мм самоходными артиллерийскими орудиями 2С-9 "Нона-С".

Контртеррористический характер учений

Всего в практической части запланированных мероприятий будут участвовать около 1,5 тысячи военных, более 150 единиц авиационной, боевой и спецтехники. После завершения учений "Славянское братство-2020" российские десантники отправятся на места постоянной дислокации.

Учение проводится в два этапа. Первая фаза предусматривает слаживание подразделений. Вторая, активная фаза, с практическим выполнением задач на полигоне "Брестский" и на участке реки Мухавец пройдет с 21 по 23 сентября. Планируется, что в ходе совместной боевой учебы военные отработают такие вопросы, как борьба с терроризмом, обмен опытом организации спецдействий в ходе контртеррористических операций.

В Минобороны особое внимание обратили на то, что особенностью учения станет выполнение учебно-боевых задач в ночных условиях, в том числе совершение маршей, практическое десантирование, форсирование водных преград и стрельбы.