Польская фура столкнулась с трактором в Лидском районе – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

ДТП произошло накануне вечером на 156-м километре трассы Минск – Гродно. Водитель из Польши на большегрузе Volvo врезался в попутный трактор, перевозивший сено.

После удара оба транспортных средства оказались за пределами проезжей части. В аварии пострадал 41-летний мужчина, который находился за рулем трактора: он доставлен в Лидскую ЦРБ.