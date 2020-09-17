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Польская фура столкнулась с трактором в Лидском районе – видео
17.09.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ДТП произошло накануне вечером на 156-м километре трассы Минск – Гродно. Водитель из Польши на большегрузе Volvo врезался в попутный трактор, перевозивший сено.
После удара оба транспортных средства оказались за пределами проезжей части. В аварии пострадал 41-летний мужчина, который находился за рулем трактора: он доставлен в Лидскую ЦРБ.
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Большегруз столкнулся с трактором в Лидском районе, в результате оба транспортных средства оказались в кювете. Смотрите на видео кадры с места аварии.
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