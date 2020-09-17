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Польская фура столкнулась с трактором в Лидском районе – видео

17.09.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ДТП произошло накануне вечером на 156-м километре трассы МинскГродно. Водитель из Польши на большегрузе Volvo врезался в попутный трактор, перевозивший сено.

После удара оба транспортных средства оказались за пределами проезжей части. В аварии пострадал 41-летний мужчина, который находился за рулем трактора: он доставлен в Лидскую ЦРБ.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Большегруз столкнулся с трактором в Лидском районе, в результате оба транспортных средства оказались в кювете. Смотрите на видео кадры с места аварии.
 
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