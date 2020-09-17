Лишним не будет. Зачем белорусам соглашение с адвокатом

Белорусам стоит заранее позаботиться об адвокате, который в случае необходимости будет защищать их интересы в суде.



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Соглашение и представитель в суде

Каждый белорус может заключить соглашение с адвокатом, чтобы он оказал ему юридическую помощь в настоящий момент или в будущем.

Такую помощь белорусские адвокаты вправе оказывать не только платно, но и на безвозмездной основе.

Эти случаи названы в статье 28 закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь».

Граждане заключают договор об оказании юридической помощи и на тот случай, если им понадобится представительство в суде.

В ситуации, когда человек оказывается фигурантом административного, уголовного или другого дела, адвокат сразу придет ему на помощь. Ведь в рамках договора он принял на себя обязательство защищать своего клиента. В том числе представлять интересы гражданина в случае его задержания.

Про договор нужно сообщить суду

Как и чем может помочь адвокат в административном процессе. Об это Naviny.by рассказал юрист, члена правления «Правовой инициативы» Сергей Устинов.

Белорусский закон действительно дает право физическому лицу, в отношении которого ведется административный процесс, иметь защитника с самого начала этого процесса, а в случае административного задержания — с того момента, как гражданину объявили о задержании.

Такая норма содержится в статье 4.1 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

«В законе всё прописано хорошо, но когда мы сталкиваемся с белорусской реальностью, выясняется другое. Тебя хватает непонятное лицо, без опознавательных знаков, не представляясь и не объясняя причин задержания, кидает в бусик без номеров и везет в непонятном направлении. Никто не говорит вам, что вы административно задержанный. Вместо этого вас в лучшем случае не оскорбляют, а в худшем — избивают. Причем в РУВД вам не разъясняют право на защитника», — сказал Сергей Устинов.

По этой причине, отмечает правозащитник, задержанному гражданину лучше иметь при себе подписанный договор с адвокатом и впоследствии сообщить суду о наличии такого договора.

По закону, а точнее, согласно статье 2.8 ПИКоАП, суд обязан как минимум вызвать вашего адвоката на процесс.

«Участие адвоката, даже если он профессионал высокого уровня, не гарантирует вам оправдательное постановление суда. Даже в том случае, если вы не участвовали в акции. В стране, где право перестало существовать как таковое, сложно добиться справедливости в суде, особенно по политическому делу», — отметил Сергей Устинов.

Три веских причины

Вместе с тем наличие договора об оказании юридической помощи с адвокатом может быть очень полезным для каждого участника мирных акций, полагает правозащитник.

Во-первых, если гражданина задержали, а он не смог предупредить об этом своих близких, то адвокат сам известит их благодаря тому, что в рамках договора клиент передаст ему все необходимые контакты.

Во-вторых, адвокат сможет посещать задержанного, справляться о его состоянии и условиях содержания.

Правда, это возможно в том случае, если адвоката допустят к гражданину. Как отметил Сергей Устинов, не единичны случаи, когда адвокатов под различными предлогами не пускают к «политическим».

В-третьих, компетентный адвокат станет фиксировать все нарушения закона и прав человека в отношении гражданина и сообщать об этом суду.

И в-четвертых, адвокат сможет обжаловать судебное постановление в то время, пока гражданин отбывает административный арест.

«Если вы попадете в центр изоляции правонарушителей, то вам, скорее всего, не выдадут письменных принадлежностей. И вы не сможете своевременно, а именно в течение пяти дней, подать жалобу на решение суда. Как показывает наша практика, Минский городской суд отказывает арестованным гражданам в восстановлении пропущенного срока даже несмотря на то, что у них не было физической возможности обжаловать постановление», — сообщил юрист.

Несмотря на то, что обжалование судебного постановления на национальном уровне очень редко дает успешный результат, в будущем компетентный адвокат или правозащитник смогут подать жалобу в Комитет ООН по правам человека, отметил правозащитник.

Право на мирное собрание есть у каждого

Представитель «Правовой инициативы» также посоветовал участникам мирных собраний, которые подверглись задержанию и аресту, не говорить о том, что «я просто шел мимо». Ведь право на мирные собрания закреплено в Конституции Беларуси и международном пакте о гражданских и политических правах. Этот пакт наша республика ратифицировала еще в 1973 году.

«Комитет ООН по правам человека неоднократно отмечал, что законодательство о массовых мероприятиях в Беларуси не соответствует международному пакту о гражданских и политических правах. А значит, все решения белорусских судов, которые выносятся лишь на том основании, что человек участвовал в несанкционированных мероприятиях, противоречат этому документу», — заключил Сергей Устинов.

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