Авиабомба выпала из ковша экскаватора в Барановичском районе

Во время разравнивания песка из ковша экскаватора выпала авиабомба.



Фото: УВД Брестского облисполкома

По данным УВД Брестского облисполкома, инцидент произошел на территории одного из предприятий возле Барановичей. На место происшествия прибыли сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. По оценке специалистов, найденный объект является фугасной авиационной бомбой весом 100 кг времен Второй мировой войны.

Взрывоопасный объект уничтожен.