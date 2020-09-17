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Авиабомба выпала из ковша экскаватора в Барановичском районе
Источник материала: Навiны
Во время разравнивания песка из ковша экскаватора выпала авиабомба.
По данным УВД Брестского облисполкома, инцидент произошел на территории одного из предприятий возле Барановичей. На место происшествия прибыли сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. По оценке специалистов, найденный объект является фугасной авиационной бомбой весом 100 кг времен Второй мировой войны.
Взрывоопасный объект уничтожен.
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Во время разравнивания песка из ковша экскаватора выпала авиабомба.
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