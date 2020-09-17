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Авиабомба выпала из ковша экскаватора в Барановичском районе

17.09.2020 10:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во время разравнивания песка из ковша экскаватора выпала авиабомба.

Авиабомба выпала из ковша экскаватора в Барановичском районе
Фото: УВД Брестского облисполкома

По данным УВД Брестского облисполкома, инцидент произошел на территории одного из предприятий возле Барановичей. На место происшествия прибыли сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. По оценке специалистов, найденный объект является фугасной авиационной бомбой весом 100 кг времен Второй мировой войны.

Взрывоопасный объект уничтожен.

 
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Во время разравнивания песка из ковша экскаватора выпала авиабомба.
 
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