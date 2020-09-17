Глава Минфина РФ рассказал, на каких условиях Россия выделит кредит Беларуси

Источник материала: Ежедневник

фото: tass.ru

Кредит на 1,5 млрд долларов Беларусь получит в два этапа. Выдвигается также ряд условий, которая должна выполнить страна для получения денег.

Как рассказал министр финансов России Антон Силуанов, в 2020 году Россия выдели 1 млрд долларов, из которых половина будет выделена за счет ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития), другая половину - за счет межгосударственного кредита. Оставшиеся 500 млн долларов будут выделены в будущем году – также за счет межгоскредита. Валютой займа по линии ЕФСР станут доллары, а по линии межгоскредитов - рубли.

Стоимость заимствований будет чуть выше стоимости заимствований на рынке ОФЗ, отметил Силуанов.

"Мы будем обращаться к коллегам с тем, чтобы этот институт [Евразийский фонд стабилизации и развития] принял решение о небольшой программе поддержки Беларуси", - цитирует Силуанова ТАСС .

"В целом - это антикризисная поддержка Белоруссии на борьбу с COVID-19, на борьбу с антикризисом, как примерно и формировала объем ресурсов РФ. Ну, и в целом это поддержит платежный баланс Беларуси. Мы знаем, что, по оценкам сегодняшней ситуации, вкладчики забрали около миллиарда долларов из банков, поэтому платежный баланс будет поддержан таким образом", - сказал Силуанов.

Одним из условий выделения кредита, пояснил министр, является полное исполнение Беларусью обязательств перед российскими компаниями по поставке энергоресурсов.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Россия согласилась выделить Беларуси кредит по его настоянию: "Должен вам сказать, что это было мое настояние. И премьер, и министр финансов мне предложили выплатить этот кредит - в этом году мы миллиард должны были им по старому нашему долгу вернуть. При всех сложностях мы готовы были вернуть этот миллиард. Это не новый кредит. Это была моя просьба к руководству России о том, что мы этот миллиард в этом году вам не выплачиваем, оставляем у себя и переносим на будущий год. Процент там приемлемый. То есть это вопрос рефинансирования".