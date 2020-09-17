Табачники России прогнозируют рост нелегальных поставок сигарет из Беларуси

Источник материала: Ежедневник

фото: nv-online.info

В России на 20% индексируются акцизы на табак. Мера предпринята для привлечения дополнительных средств в бюджет, которые пойдут на борьбу с COVID-19.

Повышение налога позволит российскому бюджету привлечь дополнительные 70 млрд рублей. Российский Минфин пояснил, что внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить «выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии».



«В ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми», — заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Рост стоимости табачной продукции на фоне снижения доходов населения будет стимулировать рост нелегального рынка сигарет, на нем цена продукции кратно меньше в сравнении с легальным, уверены в табачных компаниях. Об этом РБК заявили представители «JTI Россия» (производит сигареты Winston, Mevius, Camel, Glamour), российского офиса British American Tobacco (бренды Dunhill, Kent, Lucky Strike) и Philip Morris (Marlboro, L&M).

В результате подорожания разница в ценах легальной и нелегальной табачной продукции составит порядка 90 росс. руб., что дает широкий простор для развития серого рынка, считают участники рынка.

Российское правительство намерено бороться с серыми поставками путем усиления администрирования табачного рынка. «Речь идет о маркировке, здесь нужны меры ответственности за реализацию соответствующих маркированных и немаркированных табачных изделий», — уточнил министр финансов. Будет принят комплекс мер по повышению ответственности за этот рынок, «аналогичный мерам ответственности, которые существуют на рынке алкогольной продукции».



Как ранее указали исследователи Nielsen, каждая вторая пачка, за которую не уплачены акциз и другие налоги, попадает в Россию из стран ЕАЭС: на них приходится 55,4% нелегального рынка. Табачные изделия белорусского производства занимают 36% всего объема сигарет, нелегально продающихся в России, говорится в материалах Nielsen. Контрафакт, произведенный в Казахстане, составляет 8,9% нелегального рынка, за ним следует Армения с долей 8,8%.



«Мы видим необходимость ужесточения ответственности за реализацию немаркированной продукции, за контроль прохождения этой маркированной продукции до прилавка и меры, которые должны быть приняты вместе с нашими странами-соседями по контролю за поставками табачной продукции, потому что, как правило, поставщики, предположим, из Беларуси поставляют продукцию в третьи страны, этот товар идет через Россию, до третьих стран не доходит, а здесь реализуется. Такую схему, как правило, мы видим», — пояснил министр.



«Еще раз говорю: ужесточение реализации и ужесточение нашего пограничного контроля и взаимодействия с коллегами из ЕАЭС», — добавил он.



Отмечается также, что не все члены ЕАЭС одинаково стремятся к цели гармонизации акцизов. Беларусь снизила план повышения акцизов на 2021 год — теперь он составляет 10% по сравнению с запланированными ранее 25%. «С такими темпами республика не приблизится к намеченной к 2024 году минимальной ставке 28 евро за 1000 сигарет. Необходимо уделить этому вопросу внимание на межгосударственном уровне», — считает руководитель по связям с госорганами российского офиса British American Tobacco Олег Барвин.