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Табачники России прогнозируют рост нелегальных поставок сигарет из Беларуси
17.09.2020 11:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: nv-online.info
В России на 20% индексируются акцизы на табак. Мера предпринята для привлечения дополнительных средств в бюджет, которые пойдут на борьбу с COVID-19.
Повышение налога позволит российскому бюджету привлечь дополнительные 70 млрд рублей. Российский Минфин пояснил, что внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить «выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии».
Рост стоимости табачной продукции на фоне снижения доходов населения будет стимулировать рост нелегального рынка сигарет, на нем цена продукции кратно меньше в сравнении с легальным, уверены в табачных компаниях. Об этом
В результате подорожания разница в ценах легальной и нелегальной табачной продукции составит порядка 90 росс. руб., что дает широкий простор для развития серого рынка, считают участники рынка.
Российское правительство намерено бороться с серыми поставками путем усиления администрирования табачного рынка. «Речь идет о маркировке, здесь нужны меры ответственности за реализацию соответствующих маркированных и немаркированных табачных изделий», — уточнил министр финансов. Будет принят комплекс мер по повышению ответственности за этот рынок, «аналогичный мерам ответственности, которые существуют на рынке алкогольной продукции».
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В России на 20% индексируются акцизы на табак. Мера предпринята для привлечения дополнительных средств в бюджет, которые пойдут на борьбу с COVID-19.
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