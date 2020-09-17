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Обзор рынка облигаций за период с 1 по 11 сентября 2020
Источник материала: Myfin
В период с 1 по 11 сентября 2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 200 сделок с облигациями.
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В период с 1 по 11 сентября 2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 200 сделок с облигациями, среди которых:
Начиная с августа, общее количество сделок на биржевом рынке БВФБ продолжает свое стремительное падение. По сравнению с
Количественное соотношение по различным секторам осталось примерно таким же: наибольшее число сделок по-прежнему с государственными облигациями, наименьшее – с бумагами Национального банка РБ (за рассматриваемый период с ними не было произведено ни одной операции).
Топ-3 государственных облигаций по количеству сделок за рассматриваемый период
В период с 1 по 11 сентября 2020 тройку лидеров среди государственных бумаг возглавили ВГДО 265 (по результатам анализа рынка за август 2020 эти бумаги занимали лишь второе место). Лидер последних двух месяцев – облигации ВГДО 171 – в первые две недели сентября опустился на третью строчку рейтинга.
Нельзя не заметить существенный спад количества сделок по облигациям. Например, если в июле по бумагам ВГДО 171 было проведено 270 сделок (в перерасчете на аналогичный сравниваемый период (то есть 9 первых рабочих дней) – 105 сделок), то в августе число сделок по этим облигациям равнялось 54, а в первые недели сентября этот показатель вовсе снизился до 13.
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Фото: pixabay.comВ период с 1 по 11 сентября 2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 200 сделок с облигациями. Обзор рынка облигаций Республики Беларусь регулярно...
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