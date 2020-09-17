Обзор рынка облигаций за период с 1 по 11 сентября 2020

Источник материала: Myfin

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В период с 1 по 11 сентября 2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 200 сделок с облигациями.

Обзор рынка облигаций Республики Беларусь регулярно предоставляется специалистами инвестиционной компании Aigenis . Основными параметрами анализа выступают объем в денежном выражении и количество сделок по приобретению облигаций (без учета сделок РЕПО) в ходе биржевых торгов на БВФБ.

В период с 1 по 11 сентября 2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 200 сделок с облигациями, среди которых:

95 с государственными облигациями (47.5% от общего количества);

0 с облигациями Национального банка РБ (0%);

35 с облигациями остальных банков РБ (17.5%);

70 с корпоративными облигациями (35%).

Начиная с августа, общее количество сделок на биржевом рынке БВФБ продолжает свое стремительное падение. По сравнению с первыми неделями прошлого месяца , в сентябре число сделок снизилось еще больше. Для сравнения: за первых 13 рабочих дней июля было проведено 469 операций; за первых 15 рабочих дней августа – 444 сделки, а за 9 первых рабочих дней сентября – всего 200. И вероятность того, что в ближайшее время произойдет резкий подъем количества операций по облигациям, крайне мала.

Количественное соотношение по различным секторам осталось примерно таким же: наибольшее число сделок по-прежнему с государственными облигациями, наименьшее – с бумагами Национального банка РБ (за рассматриваемый период с ними не было произведено ни одной операции).

Топ-3 государственных облигаций по количеству сделок за рассматриваемый период

Облигация,выпуск Номинал Валюта номинала Ставка купона, % Дата погашения Кол-во сделок Срвз. дох-ть к погашению по сделкам, % Тип клиента ВГДО 265 1000 USD 3.7 12.01.2027 28 5.03 ЮФЛ ВГДО 243 1000 USD 5.5 04.11.2022 16 6.94 ЮФЛ ВГДО 171 100 USD 3.9 20.09.2030 13 4.14 ЮЛ

В период с 1 по 11 сентября 2020 тройку лидеров среди государственных бумаг возглавили ВГДО 265 (по результатам анализа рынка за август 2020 эти бумаги занимали лишь второе место). Лидер последних двух месяцев – облигации ВГДО 171 – в первые две недели сентября опустился на третью строчку рейтинга.

Нельзя не заметить существенный спад количества сделок по облигациям. Например, если в июле по бумагам ВГДО 171 было проведено 270 сделок (в перерасчете на аналогичный сравниваемый период (то есть 9 первых рабочих дней) – 105 сделок), то в августе число сделок по этим облигациям равнялось 54, а в первые недели сентября этот показатель вовсе снизился до 13.