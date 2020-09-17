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Кредит оказался с сюрпризом. Как Беларусь будет получать $1,5 млрд
Источник материала: Myfin
«Мы в текущем
году хотим предоставить $1 млрд, из
которых $500 млн за счет ЕФСР (Евразийского
фонда стабилизации и развития - прим.
ТАСС), $500 млн - за счет межгоскредита. В
следующем году - $500 млн за счет
межгоскредита», - пояснил министр,
сообщает ТАСС. Антон Силуанов отметил,
что условия прорабатываются с белорусским
По его словам, стоимость заимствований будет чуть выше стоимости заимствований на рынке ОФЗ (облигаций федерального займа - прим. Myfin.by).
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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия выдаст кредит Беларуси в два этапа. $1 млрд предоставят в 2020 году, а $500 млн - в 2021 году, сообщил журналистам...
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