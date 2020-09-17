Кредит оказался с сюрпризом. Как Беларусь будет получать $1,5 млрд

Источник материала: Myfin

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«Мы в текущем году хотим предоставить $1 млрд, из которых $500 млн за счет ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития - прим. ТАСС), $500 млн - за счет межгоскредита. В следующем году - $500 млн за счет межгоскредита», - пояснил министр, сообщает ТАСС. Антон Силуанов отметил, что условия прорабатываются с белорусским Минфином .

По его словам, стоимость заимствований будет чуть выше стоимости заимствований на рынке ОФЗ (облигаций федерального займа - прим. Myfin.by).