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Кредит оказался с сюрпризом. Как Беларусь будет получать $1,5 млрд

17.09.2020 11:19 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

«Мы в текущем году хотим предоставить $1 млрд, из которых $500 млн за счет ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития - прим. ТАСС), $500 млн - за счет межгоскредита. В следующем году - $500 млн за счет межгоскредита», - пояснил министр, сообщает ТАСС. Антон Силуанов отметил, что условия прорабатываются с белорусским Минфином.

По его словам, стоимость заимствований будет чуть выше стоимости заимствований на рынке ОФЗ (облигаций федерального займа - прим. Myfin.by).

 
 
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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия выдаст кредит Беларуси в два этапа. $1 млрд предоставят в 2020 году, а $500 млн - в 2021 году, сообщил журналистам...
 
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