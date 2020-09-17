"Никто не обязан доказывать свою невиновность". Адвокаты выступили против незаконных действий силовиков

«Наши коллеги Максим Знак и Илья Салей арестованы. Они выполняли свои профессиональные обязанности, они действовали исключительно в рамках закона и в правовом поле. На их месте может оказаться каждый из нас. Максим Знак и Илья Салей должны быть на свободе», — говорится в обращении.





Заявление подписали 79 адвокатов.





«Мы адвокаты и мы белорусы. Мы не носим балаклавы и не скрываем свои имена. Мы помогаем людям, − говорится в обращении. − Но сейчас

мы столкнулись с грубым нарушением закона.

Нам не позволяют увидеться с гражданами, которые задержаны, нас не уведомляют о времени и месте рассмотрения административных дел в суде.





Нам не позволяют фотографировать материалы дела и не обращают внимания на грубые ошибки.

В судах опрашивают сотрудников в масках и считают, что это законно. Наших граждан наказывают административными арестами, содержат в тяжелых условиях, избивают, угрожают увольнениями и СОПом. Но это − не по закону».

«Вы имеет право на конфиденциальное общение со своим адвокатом, где бы вы ни находились.





Вы имеете право на защитника с момента задержания.

Никто не должен доказывать свою невиновность.

Противодействие оказанию правовой помощи запрещается.





Мы не устанем стучаться в закрытые двери СИЗО, ЦИП, ИВС и РУВД, пока нас туда не пустят. Мы не устанем писать жалобы на незаконные действия и решения.





Мы будем заявлять ходатайства и отводы судьям.





Мы не перестанем добиваться наказания виновных и освобождения невиновных.

Мы будем требовать соблюдения закона и прав граждан, пока правда не победит.

Мы будет делать свое дело, несмотря ни на что», − заявляют адвокаты.





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