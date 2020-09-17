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"Никто не обязан доказывать свою невиновность". Адвокаты выступили против незаконных действий силовиков
Источник материала: Партизан
Белорусские адвокаты записали видеообращение, в котором осудили нарушение законов в судах, насилие силовиков и аресты Максима Знака и Ильи Салея.
«Наши коллеги Максим Знак и Илья Салей арестованы. Они выполняли свои профессиональные обязанности, они действовали исключительно в рамках закона и в правовом поле. На их месте может оказаться каждый из нас. Максим Знак и Илья Салей должны быть на свободе», — говорится в обращении.
Заявление подписали 79 адвокатов.
«Мы адвокаты и мы белорусы. Мы не носим балаклавы и не скрываем свои имена. Мы помогаем людям, − говорится в обращении. − Но сейчас
мы столкнулись с грубым нарушением закона.
Нам не позволяют увидеться с гражданами, которые задержаны, нас не уведомляют о времени и месте рассмотрения административных дел в суде.
Нам не позволяют фотографировать материалы дела и не обращают внимания на грубые ошибки.
В судах опрашивают сотрудников в масках и считают, что это законно. Наших граждан наказывают административными арестами, содержат в тяжелых условиях, избивают, угрожают увольнениями и СОПом. Но это − не по закону».
«Вы имеет право на конфиденциальное общение со своим адвокатом, где бы вы ни находились.
Вы имеете право на защитника с момента задержания.
Никто не должен доказывать свою невиновность.
Противодействие оказанию правовой помощи запрещается.
Мы не устанем стучаться в закрытые двери СИЗО, ЦИП, ИВС и РУВД, пока нас туда не пустят. Мы не устанем писать жалобы на незаконные действия и решения.
Мы будем заявлять ходатайства и отводы судьям.
Мы не перестанем добиваться наказания виновных и освобождения невиновных.
Мы будем требовать соблюдения закона и прав граждан, пока правда не победит.
Мы будет делать свое дело, несмотря ни на что», − заявляют адвокаты.
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"Никто не обязан доказывать свою невиновность". Адвокаты выступили против незаконных действий силовиков
Белорусские адвокаты записали видеообращение, в котором осудили нарушение законов в судах, насилие силовиков и аресты Максима Знака и Ильи Салея.
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