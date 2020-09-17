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Порванная проволока и автоматы у силовиков. Что было из военной техники в Минске в воскресенье
Источник материала: Tut.by
Попытку протестующих пройти в Дрозды пресекли силовики с автоматами наизготове, колонны попытались разбить еще на раннем этапе, стелу на этот раз охраняли без огонька, в Гродно замечены люди с оружием, похожие на ОМОН, а в Бресте впервые применили водомет. 42.TUT.BY продолжает ставшую уже постоянной рубрику «Что происходило в Беларуси с военной точки зрения в воскресенье», на сей раз от
«Арена-Сити»: гранатомет, «Барьеры», ОМОН и щиты-шокеры (или их муляжи)
Основным «новшеством» протеста в это воскресенье было решение части вышедших минчан идти не к стеле и дальше, ко дворцу Независимости, как было 23, 30 августа и 6 сентября, а к
Если
Судя по тому, что через решетку на автомобилях видно силуэты бойцов (присмотритесь к фото ниже), перед нами не «Рубеж» на базе Ford Explorer, а «Забор-Барьер» от минской компании «Автомобильные конструкции». Такими
Отличить просто: у «Рубежа» заграждение состоит из металлических листов со вставками из сетки, а у «Забор-Барьера» полностью сетчатое. А еще «Забор-Барьер» имеется у силовиков в количестве примерно шести штук, а «Рубеж» пока был замечен всего один или два — так что шансы встретить его на подавлении намного меньше.
С водометами все проще, это хорошо знакомый минчанам
Как и неделю назад на Независимости, часть бойцов в фаланге у «Арена-Сити» держала характерные алюминиевые щиты с прикрепленными металлическими полосками — некоторые думают, что это модели со встроенным электрошокером, но мы более склонны
Из относительных новшеств в Минске замечена еще машина ОМОНа для особо важных операций «Зубр». Существование этой техники
Тимирязева: порванная гаишником «колючка» и пострадавшая женщина
В воскресенье силовики перекрыли, помимо прочего, улицу Тимирязева около ТЦ «Замок» в Минске. У перекрестка с улицей Саперов размотали колючую проволоку, рядом с ней поставили оцепление, но что-то пошло не так. Два мотоцикла BMW, принадлежащие минской ГАИ, на высокой скорости (больше 100 километров в час,
Пострадала 62-летняя женщина, возвращавшаяся из магазина. Силовики помогли ей освободиться от проволоки, которой накрыло гражданку, после чего женщину забрала скорая. Мотоциклист с места происшествия уехал.
Грушевка: разгон колонны спецназом внутренних войск
Колонну, шедшую по Дзержинского в сторону центра, силовики пытались разогнать еще в Малиновке, однако относительно преуспели только на Грушевке. Десятки неизвестных в балаклавах, а также в защитной экипировке и шлемах окружили как минимум несколько десятков человек. Начались задержания.
Какого-то особого вооружения я не засек, однако достаточно характерная форма позволяет опознать в силовиках спецназ внутренних войск — то есть это может быть или часть 3214, или 3310.
Нововиленская, 48: автоматы, заграждения на базе БРДМ-2 и зашедшие с тыла силовики
Часть протестующих изначально собиралась в районе площади Бангалор, откуда планировала идти к Дроздам по Орловской. Попытки разогнать колонну предпринимались: на Орловской к людям несколько раз подъезжали микроавтобусы, в которых сидели люди в балаклавах. Однако протестующие становились в сцепку, и бусы уезжали.
Дойдя до перекрестка с Нововиленским трактом, толпа на некоторое время остановилась, затем пошла в сторону стелы, развернулась и отправилась в другую сторону. В районе дома № 48 по Нововиленскому тракту путь протестующим преградил заслон из силовиков. Вооружены они были по-разному: часть — очевидный ОМОН со щитами, часть — с дубинками, некоторые — в штатском, а несколько человек — в форме, похожей на камуфляж ССО. Строй усилили «хаммерами» (такие есть у 5-й бригады
Однако интерес вызвало следующее. Обычно при подавлении протестов белорусский ОМОН, внутренние войска и ППС носят с собой из огнестрела дробовики или вышеупомянутые ГМ-94. В этот раз у них в руках оказались обычные армейские автоматы АК-74 без насадок для холостой стрельбы.
Раньше автоматы были замечены в основном у военных, охранявших стелу. Как мы уже писали,
Некоторое время колонна протестующих и силовики стояли друг напротив друга, однако потом с противоположной стороны (то есть откуда пришли протестующие) подъехали грузовики, из которых быстро выгрузился отряд ППС внутренних войск и начал рассекать толпу.
Так как колонна стояла вблизи бетонной стены с колючей проволокой наверху и часть людей неизбежно отхлынула к ней, возникла давка, и на короткое время стало довольно страшно. Однако Немиги-99 не повторилось, паники не возникло, и вскоре давление прекратилось.
Выстроившись лицом к протестующим, новоприбывшие массово задерживать никого не стали, только постояли строем.
Дрозды: звуки, похожие на взрывы светошумовых гранат
Несмотря на попытки силовых структур преградить людям дорогу в Дрозды, часть протестующих добралась и туда. На этом видео из Дроздов слышны и частично видны минимум два взрыва, похожие на взрывы светошумовых гранат. Ранее МВД
Проспект Победителей: выстрел в воздух из «Ремингтона 870»
В один момент на проспекте Победителей на дорогу вышла группа людей в штатском, один из которых держал в руках дробовик. На видео отчетливо видно, как он делает из оружия выстрел в воздух.
Впоследствии официальный представитель Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила, что силовик действительно стрелял. Как она написала
К какому подразделению принадлежит стрелявший, понять тяжело, однако дробовик я опознал с легкостью — это такой же классический «Ремингтон 870», как и тот, что
Брест: первое применение водомета
Около 17 часов в Бресте на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов при разгоне толпы силовики применили водомет. Насколько видно на кадрах, это не «Хищник», а модель попроще, наподобие «Цунами». В МВД
Насколько мы можем помнить, водометы применялись против протестующих до сих пор только в Минске и только на начальной стадии — 9−12 августа.
Стела: все еще охраняют
В это воскресенье стела «Минск — город-герой», бывшая 23 августа
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