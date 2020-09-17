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Порванная проволока и автоматы у силовиков. Что было из военной техники в Минске в воскресенье

17.09.2020 11:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Попытку протестующих пройти в Дрозды пресекли силовики с автоматами наизготове, колонны попытались разбить еще на раннем этапе, стелу на этот раз охраняли без огонька, в Гродно замечены люди с оружием, похожие на ОМОН, а в Бресте впервые применили водомет. 42.TUT.BY продолжает ставшую уже постоянной рубрику «Что происходило в Беларуси с военной точки зрения в воскресенье», на сей раз от 13 сентября.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Арена-Сити»: гранатомет, «Барьеры», ОМОН и щиты-шокеры (или их муляжи)

Основным «новшеством» протеста в это воскресенье было решение части вышедших минчан идти не к стеле и дальше, ко дворцу Независимости, как было 23, 30 августа и 6 сентября, а к Дроздам. Поэтому основные события произошли на этот раз на проспекте Победителей, однако значительно западнее стелы и дворца — в районе «Арена-Сити». Здесь имели место масштабные задержания.

Если за неделю до того ОМОН стоял в основном на Независимости в количестве всего нескольких десятков бойцов (остальные или отдыхали, или составляли резерв, которого я не заметил), то у «Арены-Сити» омоновцы снова выстроились в трехшереножную фалангу, усиленную автомобилями заграждения и водометами.

Судя по тому, что через решетку на автомобилях видно силуэты бойцов (присмотритесь к фото ниже), перед нами не «Рубеж» на базе Ford Explorer, а «Забор-Барьер» от минской компании «Автомобильные конструкции». Такими перекрывали Независимости 6 сентября.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Отличить просто: у «Рубежа» заграждение состоит из металлических листов со вставками из сетки, а у «Забор-Барьера» полностью сетчатое. А еще «Забор-Барьер» имеется у силовиков в количестве примерно шести штук, а «Рубеж» пока был замечен всего один или два — так что шансы встретить его на подавлении намного меньше.

С водометами все проще, это хорошо знакомый минчанам «Хищник». Также у одного из омоновцев на фото выше — примелькавшийся еще на ранней стадии протестов многозарядный гранатомет ГМ-94 (в воскресенье, 6 сентября, я не встретил вообще ни одного такого). Именно из таких по минчанам (и, скорее всего, по окнам домов) стреляли светошумовыми гранатами 9−11 августа.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как и неделю назад на Независимости, часть бойцов в фаланге у «Арена-Сити» держала характерные алюминиевые щиты с прикрепленными металлическими полосками — некоторые думают, что это модели со встроенным электрошокером, но мы более склонны считать их муляжами. В это воскресенье током никого из протестующих, насколько мне известно, не били, так что вопрос, насколько эти изделия рабочие, до сих пор открыт.

Из относительных новшеств в Минске замечена еще машина ОМОНа для особо важных операций «Зубр». Существование этой техники секретом не было уже давно, но лично мне она на глаза не попадалась до 13 сентября.


Фото прислано читателем

Тимирязева: порванная гаишником «колючка» и пострадавшая женщина

В воскресенье силовики перекрыли, помимо прочего, улицу Тимирязева около ТЦ «Замок» в Минске. У перекрестка с улицей Саперов размотали колючую проволоку, рядом с ней поставили оцепление, но что-то пошло не так. Два мотоцикла BMW, принадлежащие минской ГАИ, на высокой скорости (больше 100 километров в час, по словам нашего читателя) врезались в спираль Бруно и предсказуемо ее разорвали. Проволока лопнула и «выстрелила» в людей, стоявших поодаль.

Пострадала 62-летняя женщина, возвращавшаяся из магазина. Силовики помогли ей освободиться от проволоки, которой накрыло гражданку, после чего женщину забрала скорая. Мотоциклист с места происшествия уехал.

Грушевка: разгон колонны спецназом внутренних войск

Колонну, шедшую по Дзержинского в сторону центра, силовики пытались разогнать еще в Малиновке, однако относительно преуспели только на Грушевке. Десятки неизвестных в балаклавах, а также в защитной экипировке и шлемах окружили как минимум несколько десятков человек. Начались задержания.

Какого-то особого вооружения я не засек, однако достаточно характерная форма позволяет опознать в силовиках спецназ внутренних войск — то есть это может быть или часть 3214, или 3310.

Нововиленская, 48: автоматы, заграждения на базе БРДМ-2 и зашедшие с тыла силовики

Часть протестующих изначально собиралась в районе площади Бангалор, откуда планировала идти к Дроздам по Орловской. Попытки разогнать колонну предпринимались: на Орловской к людям несколько раз подъезжали микроавтобусы, в которых сидели люди в балаклавах. Однако протестующие становились в сцепку, и бусы уезжали.

Дойдя до перекрестка с Нововиленским трактом, толпа на некоторое время остановилась, затем пошла в сторону стелы, развернулась и отправилась в другую сторону. В районе дома № 48 по Нововиленскому тракту путь протестующим преградил заслон из силовиков. Вооружены они были по-разному: часть — очевидный ОМОН со щитами, часть — с дубинками, некоторые — в штатском, а несколько человек — в форме, похожей на камуфляж ССО. Строй усилили «хаммерами» (такие есть у 5-й бригады из Марьиной Горки) и новинкой прошлой недели — машиной заграждения на базе БРДМ-2, на которой стоял, судя по всему, ставший уже известным силовик с «флагом Дагестана» на груди (вероятнее всего, это отличительный значок подразделения, используемый для нужд тактики).


Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Однако интерес вызвало следующее. Обычно при подавлении протестов белорусский ОМОН, внутренние войска и ППС носят с собой из огнестрела дробовики или вышеупомянутые ГМ-94. В этот раз у них в руках оказались обычные армейские автоматы АК-74 без насадок для холостой стрельбы.


Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Раньше автоматы были замечены в основном у военных, охранявших стелу. Как мы уже писали, нелетальных боеприпасов для АК-74 нет (но можно использовать холостые патроны, надев на автомат особую насадку).

Некоторое время колонна протестующих и силовики стояли друг напротив друга, однако потом с противоположной стороны (то есть откуда пришли протестующие) подъехали грузовики, из которых быстро выгрузился отряд ППС внутренних войск и начал рассекать толпу.


Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Так как колонна стояла вблизи бетонной стены с колючей проволокой наверху и часть людей неизбежно отхлынула к ней, возникла давка, и на короткое время стало довольно страшно. Однако Немиги-99 не повторилось, паники не возникло, и вскоре давление прекратилось.

Выстроившись лицом к протестующим, новоприбывшие массово задерживать никого не стали, только постояли строем.

Дрозды: звуки, похожие на взрывы светошумовых гранат

Несмотря на попытки силовых структур преградить людям дорогу в Дрозды, часть протестующих добралась и туда. На этом видео из Дроздов слышны и частично видны минимум два взрыва, похожие на взрывы светошумовых гранат. Ранее МВД опровергло использование этих спецсредств своими сотрудниками. Также на видео слышны звуки, похожие на выстрелы.

Проспект Победителей: выстрел в воздух из «Ремингтона 870»

В один момент на проспекте Победителей на дорогу вышла группа людей в штатском, один из которых держал в руках дробовик. На видео отчетливо видно, как он делает из оружия выстрел в воздух.

Впоследствии официальный представитель Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила, что силовик действительно стрелял. Как она написала в Telegram, протестующие пытались отбивать у силовиков задержанных, и «для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья».

К какому подразделению принадлежит стрелявший, понять тяжело, однако дробовик я опознал с легкостью — это такой же классический «Ремингтон 870», как и тот, что был в руках у предполагаемого сотрудника ГУБОПиК неделей ранее. Ружье стоит у производителя больше 400 долларов, а с учетом перевозок и перекупщиков цена в нашем регионе может превышать 1000 долларов.

Брест: первое применение водомета

Около 17 часов в Бресте на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов при разгоне толпы силовики применили водомет. Насколько видно на кадрах, это не «Хищник», а модель попроще, наподобие «Цунами». В МВД объяснили, что водомет использовался «с целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения».

Насколько мы можем помнить, водометы применялись против протестующих до сих пор только в Минске и только на начальной стадии — 9−12 августа.

Стела: все еще охраняют


Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

В это воскресенье стела «Минск — город-герой», бывшая 23 августа едва ли не главным объектом охраны и пристального внимания армии и милиции, оказалась позабыта. Протестующие, даже идя колонной мимо нее, не обращали особого внимания на ставшую уже привычной колючую проволоку. Военные или курсанты ВАРБ в небольшом количестве стояли вдалеке от спирали Бруно, и даже звуковещательная станция ЗС-82 играла лишь изредка.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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