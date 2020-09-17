Порванная проволока и автоматы у силовиков. Что было из военной техники в Минске в воскресенье

Источник материала: Tut.by

Попытку протестующих пройти в Дрозды пресекли силовики с автоматами наизготове, колонны попытались разбить еще на раннем этапе, стелу на этот раз охраняли без огонька, в Гродно замечены люди с оружием, похожие на ОМОН, а в Бресте впервые применили водомет. 42.TUT.BY продолжает ставшую уже постоянной рубрику «Что происходило в Беларуси с военной точки зрения в воскресенье», на сей раз от 13 сентября .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Арена-Сити»: гранатомет, «Барьеры», ОМОН и щиты-шокеры (или их муляжи)

Основным «новшеством» протеста в это воскресенье было решение части вышедших минчан идти не к стеле и дальше, ко дворцу Независимости, как было 23, 30 августа и 6 сентября, а к Дроздам . Поэтому основные события произошли на этот раз на проспекте Победителей, однако значительно западнее стелы и дворца — в районе «Арена-Сити». Здесь имели место масштабные задержания.

Если за неделю до того ОМОН стоял в основном на Независимости в количестве всего нескольких десятков бойцов (остальные или отдыхали, или составляли резерв, которого я не заметил), то у «Арены-Сити» омоновцы снова выстроились в трехшереножную фалангу, усиленную автомобилями заграждения и водометами.

Судя по тому, что через решетку на автомобилях видно силуэты бойцов (присмотритесь к фото ниже), перед нами не «Рубеж» на базе Ford Explorer, а «Забор-Барьер» от минской компании «Автомобильные конструкции». Такими перекрывали Независимости 6 сентября .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Отличить просто: у «Рубежа» заграждение состоит из металлических листов со вставками из сетки, а у «Забор-Барьера» полностью сетчатое. А еще «Забор-Барьер» имеется у силовиков в количестве примерно шести штук, а «Рубеж» пока был замечен всего один или два — так что шансы встретить его на подавлении намного меньше.

С водометами все проще, это хорошо знакомый минчанам «Хищник» . Также у одного из омоновцев на фото выше — примелькавшийся еще на ранней стадии протестов многозарядный гранатомет ГМ-94 (в воскресенье, 6 сентября, я не встретил вообще ни одного такого). Именно из таких по минчанам (и, скорее всего, по окнам домов ) стреляли светошумовыми гранатами 9−11 августа.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как и неделю назад на Независимости, часть бойцов в фаланге у «Арена-Сити» держала характерные алюминиевые щиты с прикрепленными металлическими полосками — некоторые думают, что это модели со встроенным электрошокером, но мы более склонны считать их муляжами . В это воскресенье током никого из протестующих, насколько мне известно, не били, так что вопрос, насколько эти изделия рабочие, до сих пор открыт.

Из относительных новшеств в Минске замечена еще машина ОМОНа для особо важных операций «Зубр». Существование этой техники секретом не было уже давно , но лично мне она на глаза не попадалась до 13 сентября.



Фото прислано читателем

Тимирязева: порванная гаишником «колючка» и пострадавшая женщина

В воскресенье силовики перекрыли, помимо прочего, улицу Тимирязева около ТЦ «Замок» в Минске. У перекрестка с улицей Саперов размотали колючую проволоку, рядом с ней поставили оцепление, но что-то пошло не так. Два мотоцикла BMW, принадлежащие минской ГАИ, на высокой скорости (больше 100 километров в час, по словам нашего читателя ) врезались в спираль Бруно и предсказуемо ее разорвали. Проволока лопнула и «выстрелила» в людей, стоявших поодаль.

Пострадала 62-летняя женщина, возвращавшаяся из магазина. Силовики помогли ей освободиться от проволоки, которой накрыло гражданку, после чего женщину забрала скорая. Мотоциклист с места происшествия уехал.

Грушевка: разгон колонны спецназом внутренних войск

Колонну, шедшую по Дзержинского в сторону центра, силовики пытались разогнать еще в Малиновке, однако относительно преуспели только на Грушевке. Десятки неизвестных в балаклавах, а также в защитной экипировке и шлемах окружили как минимум несколько десятков человек. Начались задержания.

Какого-то особого вооружения я не засек, однако достаточно характерная форма позволяет опознать в силовиках спецназ внутренних войск — то есть это может быть или часть 3214, или 3310.

Нововиленская, 48: автоматы, заграждения на базе БРДМ-2 и зашедшие с тыла силовики

Часть протестующих изначально собиралась в районе площади Бангалор, откуда планировала идти к Дроздам по Орловской. Попытки разогнать колонну предпринимались: на Орловской к людям несколько раз подъезжали микроавтобусы, в которых сидели люди в балаклавах. Однако протестующие становились в сцепку, и бусы уезжали.

Дойдя до перекрестка с Нововиленским трактом, толпа на некоторое время остановилась, затем пошла в сторону стелы, развернулась и отправилась в другую сторону. В районе дома № 48 по Нововиленскому тракту путь протестующим преградил заслон из силовиков. Вооружены они были по-разному: часть — очевидный ОМОН со щитами, часть — с дубинками, некоторые — в штатском, а несколько человек — в форме, похожей на камуфляж ССО. Строй усилили «хаммерами» (такие есть у 5-й бригады из Марьиной Горки ) и новинкой прошлой недели — машиной заграждения на базе БРДМ-2, на которой стоял, судя по всему, ставший уже известным силовик с «флагом Дагестана» на груди (вероятнее всего, это отличительный значок подразделения, используемый для нужд тактики).



Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Однако интерес вызвало следующее. Обычно при подавлении протестов белорусский ОМОН, внутренние войска и ППС носят с собой из огнестрела дробовики или вышеупомянутые ГМ-94. В этот раз у них в руках оказались обычные армейские автоматы АК-74 без насадок для холостой стрельбы.



Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Раньше автоматы были замечены в основном у военных, охранявших стелу. Как мы уже писали, нелетальных боеприпасов для АК-74 нет (но можно использовать холостые патроны, надев на автомат особую насадку).

Некоторое время колонна протестующих и силовики стояли друг напротив друга, однако потом с противоположной стороны (то есть откуда пришли протестующие) подъехали грузовики, из которых быстро выгрузился отряд ППС внутренних войск и начал рассекать толпу.



Фото: Денис Бурковский, TUT.BY



Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Так как колонна стояла вблизи бетонной стены с колючей проволокой наверху и часть людей неизбежно отхлынула к ней, возникла давка, и на короткое время стало довольно страшно. Однако Немиги-99 не повторилось, паники не возникло, и вскоре давление прекратилось.

Выстроившись лицом к протестующим, новоприбывшие массово задерживать никого не стали, только постояли строем.

Дрозды: звуки, похожие на взрывы светошумовых гранат

Несмотря на попытки силовых структур преградить людям дорогу в Дрозды, часть протестующих добралась и туда. На этом видео из Дроздов слышны и частично видны минимум два взрыва, похожие на взрывы светошумовых гранат. Ранее МВД опровергло использование этих спецсредств своими сотрудниками. Также на видео слышны звуки, похожие на выстрелы.

Проспект Победителей: выстрел в воздух из «Ремингтона 870»

В один момент на проспекте Победителей на дорогу вышла группа людей в штатском, один из которых держал в руках дробовик. На видео отчетливо видно, как он делает из оружия выстрел в воздух.

Впоследствии официальный представитель Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила, что силовик действительно стрелял. Как она написала в Telegram , протестующие пытались отбивать у силовиков задержанных, и «для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья».

К какому подразделению принадлежит стрелявший, понять тяжело, однако дробовик я опознал с легкостью — это такой же классический «Ремингтон 870», как и тот, что был в руках у предполагаемого сотрудника ГУБОПиК неделей ранее. Ружье стоит у производителя больше 400 долларов, а с учетом перевозок и перекупщиков цена в нашем регионе может превышать 1000 долларов.

Брест: первое применение водомета

Около 17 часов в Бресте на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов при разгоне толпы силовики применили водомет. Насколько видно на кадрах, это не «Хищник», а модель попроще, наподобие «Цунами». В МВД объяснили , что водомет использовался «с целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения».

Насколько мы можем помнить, водометы применялись против протестующих до сих пор только в Минске и только на начальной стадии — 9−12 августа.

Стела: все еще охраняют



Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

В это воскресенье стела «Минск — город-герой», бывшая 23 августа едва ли не главным объектом охраны и пристального внимания армии и милиции, оказалась позабыта. Протестующие, даже идя колонной мимо нее, не обращали особого внимания на ставшую уже привычной колючую проволоку. Военные или курсанты ВАРБ в небольшом количестве стояли вдалеке от спирали Бруно, и даже звуковещательная станция ЗС-82 играла лишь изредка.