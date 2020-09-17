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В Бресте и области вчера плохо работал интернет от «Белтелекома». Почему?

17.09.2020 11:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16 сентября у абонентов «Белтелекома» в Бресте и области «из-за аварийной ситуации» был затруднен доступ к интернету, об этом сообщается на сайте компании.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: John Schnobrich / Unsplash

Перебои с доступом к Сети у пользователей начались после 21.00 вечером среды.

В 23.15 доступ к интернету восстановили, сообщает «Белтелеком».

 
Теги: Брест
 
 
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