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В Бресте и области вчера плохо работал интернет от «Белтелекома». Почему?
Источник материала: Tut.by
16 сентября у абонентов «Белтелекома» в Бресте и области «из-за аварийной ситуации» был затруднен доступ к интернету, об этом сообщается на
Перебои с доступом к Сети у пользователей начались после 21.00 вечером среды.
В 23.15 доступ к интернету восстановили, сообщает «Белтелеком».
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Доступ был затруднен из-за аварийной ситуации.
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