В Бресте и области вчера плохо работал интернет от «Белтелекома». Почему?

Источник материала: Tut.by

16 сентября у абонентов «Белтелекома» в Бресте и области «из-за аварийной ситуации» был затруднен доступ к интернету, об этом сообщается на сайте компании .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: John Schnobrich / Unsplash

Перебои с доступом к Сети у пользователей начались после 21.00 вечером среды.

В 23.15 доступ к интернету восстановили, сообщает «Белтелеком».