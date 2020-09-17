В «гродненской Рублевке» около Коложи на аукцион выставляют два участка. Сколько там стоит земля?

Источник материала: Tut.by

В «гродненской Рублевке» — районе частной застройки рядом с Коложским парком — продают два участка под застройку. Наделы в районе улицы Петра Милонега вскоре выставят на аукцион, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: vgr.by

Негласный статус местной «Рублевки» небольшой район рядом с Коложским парком получил в 2016 году. Именно тогда на открытом аукционе был продан самый дорогой земельный участок под строительство частного дома в истории Гродно. Тогда покупатели выложили за землю порядка 86,6 тыс. долларов (по тогдашнему курсу), что стало рекордом в истории продаж земельных участков в областном центре.

Два участка на пересечении улиц Петра Милонега и Полевой, которые сейчас выставляются на аукцион, находятся по соседству. Они располагаются в районе разрушенного трека для картинга и действующего поля для тренировок легкоатлетов. До стелы в Коложском парке — около 400 метров.



Фото: vgr.by

По размерам оба участка идентичны — около 10 соток каждый. Начальная стоимость одного участка составляет 54,6 тыс. рублей, другого — 49,7 тыс. рублей. Именно с этих сумм и стартуют открытые торги. Когда состоятся аукционы, пока не уточняется. Скорее всего, это будет октябрь-ноябрь этого года.