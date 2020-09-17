В Лидском районе фура снесла попутный трактор

Источник материала: Tut.by

Тракторист получил травмы в аварии, которая произошла утром 16 сентября в Лидском районе, сообщили в областной ГАИ.





По информации инспекторов, 52-летний водитель фуры Volvo ехал по трассе М6 в крайней правой полосе и на 156-м километре дороги врезался в попутный трактор МТЗ, который ехал с включенным маячком оранжевого цвета. После столкновения оба транспортных средства вылетели в кювет.





В результате ДТП 41-летний тракторист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.