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В Лидском районе фура снесла попутный трактор
Источник материала: Tut.by
Тракторист получил травмы в аварии, которая произошла утром 16 сентября в Лидском районе,
По информации инспекторов, 52-летний водитель фуры Volvo ехал по трассе М6 в крайней правой полосе и на 156-м километре дороги врезался в попутный трактор МТЗ, который ехал с включенным маячком оранжевого цвета. После столкновения оба транспортных средства вылетели в кювет.
В результате ДТП 41-летний тракторист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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В результате ДТП 41-летний тракторист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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