ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лидском районе фура снесла попутный трактор

17.09.2020 11:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Тракторист получил травмы в аварии, которая произошла утром 16 сентября в Лидском районе, сообщили в областной ГАИ.


По информации инспекторов, 52-летний водитель фуры Volvo ехал по трассе М6 в крайней правой полосе и на 156-м километре дороги врезался в попутный трактор МТЗ, который ехал с включенным маячком оранжевого цвета. После столкновения оба транспортных средства вылетели в кювет.


В результате ДТП 41-летний тракторист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП 41-летний тракторист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
 
Новости дня
Новости разные
 
Huawei Mate 40 окажется редким из-за дефицита чипов Kirin 9000
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.09.2020
Mir24.TV Belarus
17.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика