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На шасси КАМАЗа создали передвижную школу

17.09.2020 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На базе специального автомобиля-контейнеровоза на шасси КАМАЗ-65115 построен мобильный центр обучения детей. Создатели называют его «технопарк для организации дополнительного обучения детей в отдаленных районах».

Технопарк создан на базе спецавтомобиля, разработанного официальным партнером ПАО «КАМАЗ» — ОАО «РИАТ». На автомобиль-контейнеровоз модели 651109 на шасси КАМАЗ-65115 установлен сменный контейнерный модуль производства ПАО «Орелтехмаш».

На шасси КАМАЗа создали передвижную школу

Преимуществом такой схемы является возможность смены модулей-контейнеров в зависимости от текущей потребности заказчика. Передвижной комплекс оснащен высокотехнологичным оборудованием, на котором дети могут на практике приобщаться к высоким технологиям — от 3D-печати и промышленного дизайна до создания робототехники и беспилотных летательных аппаратов. При развертывании контейнера автомобиль в считаные минуты превращается в полноценный учебный класс для 14 детей.

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