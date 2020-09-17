На шасси КАМАЗа создали передвижную школу

Источник материала: Onliner На базе специального автомобиля-контейнеровоза на шасси КАМАЗ-65115 построен мобильный центр обучения детей. Создатели называют его «технопарк для организации дополнительного обучения детей в отдаленных районах».

Технопарк создан на базе спецавтомобиля, разработанного официальным партнером ПАО «КАМАЗ» — ОАО «РИАТ». На автомобиль-контейнеровоз модели 651109 на шасси КАМАЗ-65115 установлен сменный контейнерный модуль производства ПАО «Орелтехмаш».





Преимуществом такой схемы является возможность смены модулей-контейнеров в зависимости от текущей потребности заказчика. Передвижной комплекс оснащен высокотехнологичным оборудованием, на котором дети могут на практике приобщаться к высоким технологиям — от 3D-печати и промышленного дизайна до создания робототехники и беспилотных летательных аппаратов. При развертывании контейнера автомобиль в считаные минуты превращается в полноценный учебный класс для 14 детей.