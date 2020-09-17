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Sony представила Xperia 5 II со 120-герцевым экраном

17.09.2020 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Sony представила чуть более компактную версию своего очень длинного и дорогого смартфона Xperia 1 II. У новинки Xperia 5 II диагональ экрана поменьше, в длину и ширину смартфон меньше на 8 и 4 миллиметра соответственно. И дешевле на $150 — «всего» $949 в США. Впрочем, это не самое важное.

Смартфон Sony Xperia 5 II получил 6,1-дюймовый OLED-экран с разрешением 2520×1080 пикселей (у собрата — 3840×1644). Новинка работает на чипе Snapdragon 865 с тактовой частотой до 2,84 ГГц. Емкость батареи новинки — 4000 мА·ч.

Экран обладает частотой обновления 120 Гц. На передней панели разместились два стереодинамика. На месте традиционный разъем для наушников.

Sony представила Xperia 5 II со 120-герцевым экраном

На задней панели модуль из трех камер. Объективы у них с фокусным расстоянием 16, 24 и 70 миллиметров, если говорить языком фотографа и переводить в 35-миллиметровый эквивалент: все-таки смартфон позиционируют как фотоинструмент. Xperia 5 II умеет записывать 4K-видео при 120 кадрах в секунду в HDR.

Смартфон поступит в продажу в декабре.

Смартфон Sony Xperia 1 II XQ-AT52 8GB/256GB (белый)
Android, экран 6.5" OLED (1644x3840), Qualcomm Snapdragon 865, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
3100 р.
13 предложений
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Компания Sony представила чуть более компактную версию своего очень длинного и дорогого смартфона Xperia 1 II. У новинки Xperia 5 II диагональ экрана поменьше, в длину и...
 
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