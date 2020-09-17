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Серьезная авария на трассе М1 (видео)
Источник материала: Onliner
Пользователь нашего форума с ником SerikSLK сообщил о серьезной аварии на трассе М1 (Брест — Минск — граница России) недалеко от микрорайона Сокол. Он видел последствия: один автомобиль находился справа на обочине, еще два — в крайней левой полосе, в том числе машина такси с весьма серьезными повреждениями.
ДТП случилось сегодня утром. Предположительно, в аварии участвовали по крайней мере две машины, на обеих обозначения «Яндекс.Такси». На месте находился экипаж ГАИ, были установлены временные знаки.
«М1 в сторону Москвы, не доезжая Сокола», — рассказал SerikSLK.
(будет дополнено)
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Пользователь нашего форума с ником SerikSLK сообщил о серьезной аварии на трассе М1 (Брест — Минск — граница России) недалеко от микрорайона Сокол. Он видел...
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