Дальнобойщик из Польши не ожидал встретить трактор на гродненской магистрали (видео)

Источник материала: Onliner

Фура с трактором оказались в кювете на трассе М6 на территории Лидского района в результате попутного столкновения, сообщили в ГАИ Гродненской области. ДТП случилось вчера около 22:00, уже после заката солнца. По информации инспекторов, на кабине трактора был установлен и работал проблесковый маяк оранжевого цвета. Тем не менее дальнобойщик не заметил сельхозмашину.

— На 156-м километре трассы Минск — Гродно 52-летний водитель из Польши на большегрузе Volvo с полуприцепом двигался в крайней правовой полосе в сторону города Минска, — рассказали подробности в Госавтоинспекции. — В какой-то момент он совершил столкновение с попутно движущимся трактором МТЗ, груженным сеном, под управлением 41-летнего мужчины. От удара оба транспортных средства оказались за пределами проезжей части.









В результате происшествия пострадал водитель трактора. Мужчину госпитализировали с политравмой и переломами позвоночника.



