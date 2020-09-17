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Дальнобойщик из Польши не ожидал встретить трактор на гродненской магистрали (видео)

17.09.2020 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Фура с трактором оказались в кювете на трассе М6 на территории Лидского района в результате попутного столкновения, сообщили в ГАИ Гродненской области. ДТП случилось вчера около 22:00, уже после заката солнца. По информации инспекторов, на кабине трактора был установлен и работал проблесковый маяк оранжевого цвета. Тем не менее дальнобойщик не заметил сельхозмашину.

— На 156-м километре трассы МинскГродно 52-летний водитель из Польши на большегрузе Volvo с полуприцепом двигался в крайней правовой полосе в сторону города Минска, — рассказали подробности в Госавтоинспекции. — В какой-то момент он совершил столкновение с попутно движущимся трактором МТЗ, груженным сеном, под управлением 41-летнего мужчины. От удара оба транспортных средства оказались за пределами проезжей части.

Дальнобойщик из Польши не ожидал встретить трактор на гродненской магистрали (видео)

Дальнобойщик из Польши не ожидал встретить трактор на гродненской магистрали (видео)

В результате происшествия пострадал водитель трактора. Мужчину госпитализировали с политравмой и переломами позвоночника.

Дальнобойщик из Польши не ожидал встретить трактор на гродненской магистрали (видео)

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Фура с трактором оказались в кювете на трассе М6 на территории Лидского района в результате попутного столкновения, сообщили в ГАИ Гродненской области. ДТП...
 
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