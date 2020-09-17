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Huawei Mate 40 окажется редким из-за дефицита чипов Kirin 9000
Источник материала: Onliner
У Huawei есть около 8,8 миллиона чипов Kirin 9000,
Санкции США привели к тому, что Huawei осталась без ряда важных поставщиков. Это привело к проблемам с комплектующими. Ранее Huawei заявляла, что Kirin 9000 может стать последним флагманским чипом собственной разработки.
Семейство топовых смартфонов, предположительно, будет состоять из трех моделей: Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+. Они выйдут с Android в оболочке EMUI 11 без сервисов Google. Презентация линейки Mate 40 ожидается в октябре.
Android, экран 6.4" IPS (1080x2310), HiSilicon Kirin 810, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4200 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.15" IPS (1080x2312), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 24 Мп, аккумулятор 3340 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.39" IPS (720x1560), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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У Huawei есть около 8,8 миллиона чипов Kirin 9000, сообщают источники зарубежных медиа. Это означает, что флагманский смартфон Mate 40 может оказаться довольно редким...
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