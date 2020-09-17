Huawei Mate 40 окажется редким из-за дефицита чипов Kirin 9000

Источник материала: Onliner

У Huawei есть около 8,8 миллиона чипов Kirin 9000, сообщают источники зарубежных медиа. Это означает, что флагманский смартфон Mate 40 может оказаться довольно редким устройством: такого количества чипов хватит лишь на несколько месяцев производства.

Санкции США привели к тому, что Huawei осталась без ряда важных поставщиков. Это привело к проблемам с комплектующими. Ранее Huawei заявляла, что Kirin 9000 может стать последним флагманским чипом собственной разработки.

Семейство топовых смартфонов, предположительно, будет состоять из трех моделей: Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+. Они выйдут с Android в оболочке EMUI 11 без сервисов Google. Презентация линейки Mate 40 ожидается в октябре.