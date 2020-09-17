ЕАБР прокомментировал отток вкладов населения из банков Беларуси

При сохранении в банковской системе Беларуси текущей тенденции оттока вкладов населения риски для финансовой стабильности могут существенно возрасти. Об этом говорится информационно-аналитическом обзоре, который подготовил Евразийской банк развития.

В обзоре отмечается, что отток вкладов населения из белорусских банков существенно усилился. За август физические лица сняли около 0,62 млрд долларов США (8,8%) валютных и 0,27 млрд рублей (5,5%) срочных рублевых депозитов (в июле — 0,06 млрд долларов США и 0,11 млрд рублей соответственно).

Такая динамика, по мнению аналитиков ЕАБР, может объясняться увеличением девальвационных ожиданий, а масштаб оттока средств ограничивается преобладанием безотзывных вкладов (более 90% в рублевых и около 60% в валютных сберегательных инструментах).

«При сохранении подобной тенденции в ближайшие несколько месяцев риски для финансовой стабильности могут существенно возрасти», — констатируют эксперты Евразийского банка развития.

Аналитики также обращают внимание, что золотовалютные резервы Беларуси сократились за август на 1,4 млрд долларов и по состоянию на 1 сентября 2020 года составили 7,46 млрд долларов США (по расчетам ЕАБР, около 2,4 месяца импорта товаров и услуг).

Уменьшение ЗВР связано главным образом с продажей Национальным банком иностранной валюты на бирже для поддержки курса белорусского рубля, объем которой, по оценке ЕАБР, достиг около 1,3 млрд долларов США (месяцем ранее — 0,09, в марте 2020 г. — 0,87 млрд долларов США).

Как отмечается в обзоре, всплеск девальвационных ожиданий привел к резкому увеличению чистой покупки иностранной валюты населением (0,62 млрд долларов США в августе — максимум с декабря 2014 г.). В августе нетто-спрос предъявили и предприятия (0,65 млрд долларов США — наибольшее значение с декабря 2010 г.), которые могли в том числе конвертировать в иностранную валюту заемные рублевые ресурсы.

«По нашим расчетам, к концу текущего года объем золотовалютных резервов страны может опуститься ниже 7 млрд долл. США, в том числе из-за необходимости погашения и обслуживания государственного долга», —считают в ЕАБР.