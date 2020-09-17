Компактный флагман Sony Xperia 5 II оценили в 949 долларов

Источник материала: Tut.by

Sony представила новый топовый смартфон Xperia 5 II. Устройство получило относительно компактный корпус, флагманское «железо» и приличную цену. Об этом сообщает The Verge .





Девайс может работать в 5G-сетях и оснащается экраном на 6,1 дюйма (2520×1080 точек), AMOLED-матрицей разверткой в 120 Гц и соотношением сторон 21 к 9. Процессором выступает Qualcomm Snapdragon 865. Оперативной памяти — 8 ГБ, постоянной — 128 ГБ. Можно установить одновременно две SIM-карты или одну «симку» вместе с картой памяти microSD до 1 ТБ.





В активе смартфона также защита от воды и пыли по стандарту IP68, батарея емкостью в 4000 мАч и быстрая проводная зарядка. Правда, по «беспроводу» восполнить энергию не получится. Камера тройная, с оптикой Zeiss. Разрешение всех модулей — 12 Мп, можно фотографировать с широким углом обзора и зумом. Фронтальный фотомодуль — на 8 Мп. Для кого-то окажется важным наличие 3,5-мм порта для наушников.

В продажу устройство поступит в декабре, цена в США — 949 долларов.

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