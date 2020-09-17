«Живем почти в Минске». Семья купила дачный участок, построила дом и теперь там живет постоянно

Источник материала: Tut.by

Трудно в это поверить, но от момента покупки участка до заселения в новый дом на 100 «квадратов» прошло всего три месяца. Роман, владелец этого «быстростроя», рассказал REALTY.TUT.BY, как ему удалось так быстро решить жилищный вопрос за сравнительно небольшие деньги.





Роман — бывший военный, служил в войсках РВСН в Речице. После перебрался в Минск. Своей квартиры не было: денег от продажи квартиры в Речице хватило бы разве что на коридор с кухней в Шабанах. Поэтому почти 20 лет «мыкался» с семьей по съемным. И вот в прошлом году он решил, что пора обзавестись собственными квадратными метрами.

— За это время удалось поднакопить некоторую сумму, — рассказывает Роман. — И тут подвернулся вариант — в продаже появился участок, 10 соток, в садовом товариществе Боровая-2. Это практически Минск, рядом транспортная инфраструктура, остановка. Стоил он 22 тысячи долларов.



Фото предоставил владелец дома

После продажи машины на руках оказалось около 50 тысяч долларов, решили покупать участок и строить свой дом. Роман говорит, что до этого изучал вопрос, как и из чего строиться, — на одной из строительных выставок он обратил внимание на дома из СИП-панелей, приценился.

— К моменту покупки участка я уже знал все о технологии и понимал, что и сколько будет стоить, — говорит он.

Участок купили в начале лета 2019 года. Строительные работы на нем начались в первых числах августа. В новый дом семья въехала уже первого ноября, через три месяца. Правда, въезжали буквально в голые стены — на внутреннюю отделку денег не хватило, только на санузел и кухню.

— Деньги, заложенные на отделку, съели работы по подготовке участка, — говорит Роман. — Дело в том, что наш участок в низине, это бывшее болото. Уже на метровой глубине начинает проступать вода. На нем стоял старый щитовой домик, и по нему было видно, что он периодически подтапливался. Соседи подтвердили, что иногда здесь вода стояла до уровня дороги. Они же мне настоятельно рекомендовали поднять уровень участка.

Это мероприятие оказалось не из дешевых: нужно было нанимать технику, чтобы снять плодородку, привезти и разровнять 25 машин песка. Но в итоге уровень участка поднялся, и опасений, что его может затопить, уже нет.





Проект дома на 100 м2 Роман выбрал на сайте производителя СИП-панелей.

— В него мы внесли несколько незначительных изменений и дополнительно заказали веранду, которую пристроили со стороны заднего двора. Выход на нее — прямо из гостиной. Веранда, конечно, незначительно удорожила проект, но это было правильное решение: мы получили просторную крытую террасу, на которую приятно выйти утром с чашечкой кофе.

Фундамент под домом — свайно-винтовой. Роман говорит, что он советовался со специалистами, какой выбрать.



Фото предоставил владелец дома

— Мне сказали, что ленточный на болоте лучше не делать, а второй возможный вариант, плитный фундамент, будет в разы дороже винтового. Поэтому остановились на сваях.

А дальше с завода пришли панели домокомплекта, брус, и бригада приступила к сборке.



Домокомплект изготовила компания «Добропан». Толщина стеновых СИП-панелей — 175 мм, перегородочных — 150 мм, пола — 200 мм

Стоимость фундамента и домокомплекта с монтажом, если перевести в доллары по курсу на август 2019 года, составила около 20 тысяч долларов.



Фото предоставил владелец дома

Крыша дома двускатная, покрыта металлочерепицей. Роман говорит, что кровельщики рекомендовали поставить отдельный желоб водосточки на скате над верандой, но он отказался из соображений экономии.





— Теперь понимаю, что зря: сэкономил копейку, а получил «косячок» — дождь, конденсат капает на крышу веранды, и это довольно шумно.

Для фасада Роман выбрал пластиковый сайдинг. Дизайн разработали жена и дочь.

— Рассматривал и другие варианты отделки, но сайдинг мне больше всего понравился. Это быстро и практично — за три дня все сделали.





Дальнейшие расходы были связаны с обустройством водопровода и канализации.

— Септик из бетонных колец при таком уровне грунтовых вод нам не подходил, поэтому пришлось потратиться на более дорогую систему, — объясняет Роман. — Она представляет собой пластиковую герметичную емкость с несколькими отделениями. Грязная вода из домашней канализации поступает в первое отделение с бактериями. Чтобы они более активно размножались и перерабатывали стоки, там стоят два насоса, которые обогащают воду кислородом. На выходе получается техническая вода, практически чистая и без запаха. Из резервуара она выливается на грунт и впитывается. На практике это выглядит так: раз в 3−4 часа около ведра выливается под кусты шиповника в конце участка.



Автономная канализация





Пришлось сделать скважину: вода в СТ сезонная. Скважина не очень глубокая — около 17 метров. Качество воды для приема ванн жильцов дома устраивает, а на питьевую установили систему фильтрации (обратный осмос).



Кессон скважины





Системы отопления в привычном виде в доме нет, обогревается он с помощью недорогих электрообогревателей по 300 Вт. В условиях прошлой теплой зимы было достаточно 4−5 штук на весь дом.

Есть возможность провести газ, но, по словам Романа, бюджет этого мероприятия составит 3,5−4 тысячи долларов.

Сейчас горячая вода — из электробойлера. У Романа есть мысль установить солнечные коллекторы для нагрева горячей воды, но пока нужно поднакопить денег.

Вентиляция в доме естественная и в первую очередь рассчитана на удаление излишней влаги из ванной.

Какие минусы есть у такого способа решить жилищную проблему?

Очевидный — это отсутствие льготных тарифов на электроэнергию, электричество здесь дорогое. Поэтому строить нужно по энергоэффективным технологиям.





Есть проблема с медицинским обслуживанием: скорая приедет, но узкого специалиста для осмотра «лежачего» больного поликлиника не направит. У Романа больная теща, официально она зарегистрирована в Витебской области, поэтому невролога к ней приходится привозить за свой счет.

Роман признался, что в 50 тысяч долларов он не уложился, пришлось брать кредиты еще на десять тысяч. Получается, что за 60 тысяч он стал владельцем нового дома в два этажа, с просторной террасой и собственным участком почти в Минске.