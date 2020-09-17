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Метафора дня: В Минске погас вечный огонь
Источник материала: KYKY>
Сегодня утром на площади Победы в Минске погас вечный огонь – знак ли это свыше или просто техническая неполадка каждый для себя решает сам.
TUT.by
Огонь на площади гаснет не первый раз. Подобное уже случалось – последний раз в 2016 году. И было связано с плохой погодой.
Напомним, сегодня в Минске сильный ветер и дождь. Во всей стране объявлен оранжевый уровень опасности.
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Сегодня утром на площади Победы в Минске погас вечный огонь – знак ли это свыше или просто техническая неполадка каждый для себя решает сам. TUT.by сообщает, что...
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