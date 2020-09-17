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Метафора дня: В Минске погас вечный огонь

17.09.2020 11:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня утром на площади Победы в Минске погас вечный огонь – знак ли это свыше или просто техническая неполадка каждый для себя решает сам. 

TUT.by сообщает, что как только огонь погас, на площадь приехали сотрудники «Мингаза» и все исправили. Приехали на площадь и сотрудники МЧС, но их помощь не понадобилась. 

Огонь на площади гаснет не первый раз. Подобное уже случалось – последний раз в 2016 году. И было связано с плохой погодой. 

Напомним, сегодня в Минске сильный ветер и дождь. Во всей стране объявлен оранжевый уровень опасности. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром на площади Победы в Минске погас вечный огонь – знак ли это свыше или просто техническая неполадка каждый для себя решает сам.  TUT.by сообщает, что...
 
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