Метафора дня: В Минске погас вечный огонь

Источник материала: KYKY

Сегодня утром на площади Победы в Минске погас вечный огонь – знак ли это свыше или просто техническая неполадка каждый для себя решает сам.

TUT.by сообщает , что как только огонь погас, на площадь приехали сотрудники «Мингаза» и все исправили. Приехали на площадь и сотрудники МЧС, но их помощь не понадобилась.

Огонь на площади гаснет не первый раз. Подобное уже случалось – последний раз в 2016 году. И было связано с плохой погодой.

Напомним, сегодня в Минске сильный ветер и дождь. Во всей стране объявлен оранжевый уровень опасности.