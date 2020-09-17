Тихановская готовит список силовиков и чиновников, участвовавших в милицейском произволе

Источник материала: Ежедневник

фото: belapan.by

В своем телеграмм-канале «Пул Первой» Светлана Тихановская сообщает о подготовке «Списка Тарайковского».

“Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе. Мы назвали его “списком Тарайковского”. Александр Тарайковский стал первой жертвой милицейского произвола", - говорится в сообщении.

В список будут включены те, кто причастен "к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными".

Идентификация виновных, сообщает Тихановская, будет проводиться совместно с правозащитниками и проектом “Черная книга Беларуси”.

Подготовленный список планируется передать в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Перечень будет опубликован. Составители будут постоянно расширять его.



Светлана Тихановская еще раз призвала силовиков остановить насилие и перейти на сторону белорусского народа. «В противном случае вам не избежать справедливого суда и наказания”, - предупреждает она.