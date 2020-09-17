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Тихановская готовит список силовиков и чиновников, участвовавших в милицейском произволе
17.09.2020 11:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: belapan.by
В своем телеграмм-канале «Пул Первой» Светлана Тихановская сообщает о подготовке «Списка Тарайковского».
“Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе. Мы назвали его “списком Тарайковского”. Александр Тарайковский стал первой жертвой милицейского произвола", - говорится в сообщении.
В список будут включены те, кто причастен "к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными".
Идентификация виновных, сообщает Тихановская, будет проводиться совместно с правозащитниками и проектом “Черная книга Беларуси”.
Подготовленный список планируется передать в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Перечень будет опубликован. Составители будут постоянно расширять его.
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В своем телеграмм-канале «Пул Первой» Светлана Тихановская сообщает о подготовке «Списка Тарайковского».
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