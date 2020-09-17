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Руководство Белтяжмаша задержано. Подозревают уклонение от уплаты налогов на 6 млн рублей
Источник материала: Myfin
По оценке КГК, сумма неуплаченных налогов составила более 6 млн белорусских рублей. Проводятся следственные действия.
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