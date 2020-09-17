|
Одного из самых уважаемых тренеров Беларуси лишили именной президентской стипендии
Источник материала: Tut.by
Один из самых уважаемых и титулованных тренеров Беларуси лишен именной президентской стипендии. Кроме того, с него в досудебном порядке взыскивают средства за административное правонарушение. Документ об этом попал в распоряжение редакции SPORT.TUT.BY.
В документе РЦОП по фристайлу за подписью директора сообщается, что Николай Козеко лишен именной стипендии президента. Кроме того, с него взыскивают средства, выплаченные «в период с 13.07.2019 по 02.06.2020» (по административному взысканию).
В письме ему предлагают вернуть эти деньги в добровольном досудебном порядке.
В РЦОП по фристайлу нам подтвердили подлинность документа, а также сказали, что 16 сентября (вчера) Козеко был ознакомлен с ним.
На документе есть комментарий за его подписью: «Обратился к министру с письмом-обращением за разъяснением о сути претензий по возвращению полученных средств».
будет обновлено
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По всей видимости, речь о его гражданской позиции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)