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Одного из самых уважаемых тренеров Беларуси лишили именной президентской стипендии

17.09.2020 12:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из самых уважаемых и титулованных тренеров Беларуси лишен именной президентской стипендии. Кроме того, с него в досудебном порядке взыскивают средства за административное правонарушение. Документ об этом попал в распоряжение редакции SPORT.TUT.BY.


В документе РЦОП по фристайлу за подписью директора сообщается, что Николай Козеко лишен именной стипендии президента. Кроме того, с него взыскивают средства, выплаченные «в период с 13.07.2019 по 02.06.2020» (по административному взысканию).

В письме ему предлагают вернуть эти деньги в добровольном досудебном порядке.

В РЦОП по фристайлу нам подтвердили подлинность документа, а также сказали, что 16 сентября (вчера) Козеко был ознакомлен с ним.

На документе есть комментарий за его подписью: «Обратился к министру с письмом-обращением за разъяснением о сути претензий по возвращению полученных средств».

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